Başkent EDAŞ, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdü

Başkent EDAŞ, Kastamonu’da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 2018 yılının Şubat ayında bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti.

Başkent EDAŞ, Kastamonu’da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla, elektrik şebekelerinin yenilenmesi için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam ediyor. Daha aydınlık bir Kastamonu için Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde 237 aydınlatma armatürünün bakım ve onarımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, yine adı geçen ilçelerde 14 elektrik panosu 5 trafo ve 2 dağıtım merkezinin de bakımı yapıldı.

Başkent EDAŞ’ın Kastamonu’daki bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek.