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Başkan Babaş, ‘Sıfır Atık Projesi’ toplantısına katıldı

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık Projesi’ toplantısına katıldı.Cumhurbaşkanı Recep...

Başkan Babaş, ‘Sıfır Atık Projesi’ toplantısına katıldı

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık Projesi’ toplantısına katıldı.Cumhurbaşkanı Recep...

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:13
Başkan Babaş, ‘Sıfır Atık Projesi’ toplantısına katıldı

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık Projesi’ toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde ‘Sıfır Atık Projesi’ konulu toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantıya katılan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Ülkemiz ve ilimiz adına hayati bir proje olan Sıfır Atık Projesi kapsamında neler yapılması gerektiğini görüştük. Türkiye’nin en temiz ili olarak toplantıda yer aldık. Kastamonu’muzda 2017 yılı içerisinde il merkezinde 2 bin 754 ton, il genelinde ise toplam 3 bin 856 ton ambalaj atığının ekonomiye kazandırıldı. Bu toplanan atıklar sayesinde 51 bin 833 ağacın kesilmesi önlendi, 37 milyon 807 bin 600 metreküp sera gazının salınımı azaltıldı, 7 bin 318 metrekare atık depolama alanından tasarruf edildi, 56 litre petrol tasarrufu sağlandı” dedi.
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