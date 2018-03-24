’AK Parti yerel buluşmalar toplantısı’ Cide’de yapıldı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, ’AK Parti Yerel Buluşmalar’ toplantısı yapıldı. 3 saat süren toplantıda Cide ilçesinin tüm sorunları konuşuldu.

Cide Belediyesi Kültür Salonunda yapılan toplantıya, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Murat Demir, Hakkı Köylü ile Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir, AK Parti Kastamonu İl Başkan Yardımcısı Osman Kocadelioğlu, AK Parti Parti Cide İlçe Başkanı Hüseyin Ergün, STK ve Oda Başkanları, Kurum Amirleri ve Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. AK Parti Kastamonu İl Başkan Yardımcısı Osman Kocadelioğlu açılış konuşmasından sonra Belediye Başkanı Nejdet Demir tarafından Cide’ye yapılan hizmetler ve planlanan hizmetler hakkında bilgiler verildi. Daha sonra söz alan AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve Kastamonu Milletvekilleri Murat Demir ve Hakkı Köylü, Cide’ye ulaşım, sağlık, eğitim ve diğer alanlarda yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler verdiler.

Gerçekleştiren toplantıda konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Cide ilçesine yapılan ve yapılacak olan tüm projeleri ayrı ayrı, anlattı.

“Cide-Kurucaşile yolunun projesi, Temmuz ayında bitirilecek"

Konuşmasına ulaşım istek ve sorunlarıyla başlayan Milletvekili Murat Demir, Cide-Kurucaşile otoyolunun projesinin Temmuz ayı gibi biteceğini ve ihale sürecinin başlayacağını belirtti. Demir, “Cide’nin öncelikli en önemli projesi bildiğiniz üzere Cide-Kurucaşile yolu. Bu projenin çalışması Allah’ın izni ile Ankara’da devam ediyor. Temmuz ayına kadar projesi bitirilip, yıl sonuna varmadan ihalesi yapılacak. Bu önemli projenin maliyeti 2 Milyar 400 Milyon olacak. Yapılacak yolun sadece 20 kilometrelik kısmı tünel olacak, çift taraflı düşünce 40 kilometrelik kısmı tünel olacak” dedi.

“Cide Devlet Hastanesi ve hekim eksikliği”

Konuşmasını sürdüren Milletvekili Murat Demir, yeni yapılacak Cide Devlet Hastanesi ve ilçedeki eksik olan branş hekimleri hakkında bilgiler verdi.

Demir: “Cide Devlet Hastanesiyle yeriyle alakalı tüm sorunlar Cide Belediye Başkanımız Nejdet Demir’in destekleriyle giderildi. Yeni yapılacak hastane 25 yataklı olarak ihaleye çıkmıştı, fakat yeni Sağlık Bakanımıza ricamızla bu sayıyı 35’e çıkarttırdık. Cide’de hekim eksikliğinin ise şimdiye kadar önemli kısımlarını giderdik ama tabiki hala eksik branşlar bulunuyor. Sağlık Bakanımızla Kastamonu’nun tüm ilçelerinde olduğu gibi, Cide için de bu eksikleri sürekli olarak iletiyoruz. Ama bildiğiniz üzere şuan Afrin’deki operasyondan dolayı yoğun bir hekim o bölgeye yönlendirildi. Sağlık Bakanımız Sayın Ahmet Demircan, inşallah o süreç sona erdiğinde özellikle il merkezine uzak olan ilçelere nüfusa bakmadan eksik branşlara hekim atamalarının yapılacağı sözünü aldık. Bu süreci de ısrarlı bir şekilde takip edeceğiz” diye konuştu.

“Cide’de eğitime 14 milyon yatırım”

Cide’de ki eğitim ve yeni yapılacak okullar hakkında konuşan Murat Demir, bu alanda 14 Milyon yatırımın ilçeye aktarılacağını belirtti.

Demir: “Şuan da Cide Cumhuriyet İlk Öğretim Okulunun inşası başladı ve yapımı devam ediyor. Yine yeni yapılacak olan Şehit Necmi Yıldırım Orta Okulu, Kastamonu’da yapılacak ilk örnek okul olacak. 9 Milyon Liralık ciddi bir rakamla bu okulumuzun ihalesi de inşallah yakın süre içinde yapılacak. Ayrıca, Toygarlı Köyümüzde ikili eğitim var bu teke düşürülecek. Toygarlı’da 8 derslikli yeni okul yapımının da, ihaleye çıkması için Milli Eğitim Bakanlığımızla temas içindeyiz” şeklinde konuştu.

“Denizkonak Balıkçı Barınağı Ekim ayında hizmete açılacak”

Denizkonak Köyünde yapımı süren Balıkçı Barınağı hakkında bilgiler aktaran Milletvekili Murat Demir, Nisan gibi blok dikimine başlanacağını ifade etti.

Demir: “Şuan yapımı devam eden Denizkonak Balıkçı Barınağı için blokların %90 bitti. Nisan ayı itibarıyla da blok dizimine başlanarak, Ekim ayının başı gibi bu barınak teslim edilerek bölge halkının hizmetine açılacak” dedi.

“Cide MYO’ya üç yeni bölüm eklenecek”

Konuşmasını sürdüren AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Rıfat Ilgaz Meslek Yüksek Okuluna üç yeni bölümün ekleneceğini duyurdu.

Demir, “Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksek Okulu için geçen dönem öğrenci konusunda sıkıntı yaşadık. Rektörümüzle yaptığımız görüşmeler sonrasında çok tercih edilen üç bölüm YÖK tarafından onaylandı. Yapılan bu takviye ile öğrenci sayısının en az iki katına çıkmasını bekliyoruz. Yine yüksek okulumuzda eksik olan kaynak atölyesi için Cideli İş-adamımız Sayın Bayram Aslan’ın 1 Milyon Lira kaynak aktarmasıyla inşaatına başlandı. Yine sahil kesiminde yaklaşık 340 kişi kapasiteli öğrenci yurdunun yapımına başlayarak hızlı bir şekilde tamamlanacak. Böyle bir yurdun yapılmasıyla öğrencilerin Cide’yi tercih etmesi noktasında büyük katkı sunacaktır” sözlerine yer verdi.

“Kerte-Dağlı yolu Cide turizmine büyük katkı sunacak”

Milletvekili Demir, ’Pınarbaşı-Kerte-Cide-Dağlı-Şenpazar’ karayolunun 2018 yatırım programına alındığının müjdesini verdi. Demir, “Cide ile ilgili bir önemli projede, Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir başkanımızın kendi çabasıyla açtığı, yoğun bir çalışma sarf-ettiği ’Kerte-Dağlı’ arasında ki yoldur. Bu yol ile ilgili Karayolları Bölge Müdürü ile görüştük. Önümüzde ki 10 gün içerisinde bu yolun proje ihalesi yapılacak. Bu yol ile özellikle Eflani-Pınarbaşı-Azdavay gibi ilçelerimizi sahile yaklaştıracağız. Cide turizmine çok büyük katkı sunacak bu projeyi, en az Kurucaşile-Cide yolu kadar önemsiyoruz. 8 metre genişliğinde ve sıcak asfalt olarak yapılacak bu yolun maliyeti yaklaşık 70 Milyon tutarındadır” ifadelerine yer verdi.

"Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali, hak ettiği şekilde kutlanacak”

Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali hakkında da açıklamalarda bulunan Murat Demir, Temmuz ayı içinde 23’cüsü kutlanacak festivalin hak ettiği değeri bulacağını belirtti. Demir, “23’cüsü kutlanacak olan Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl her zamankinden daha güzel, Türk Dünyası Kültür Başkenti adı altında, Cide Belediyemizin katkıları ile dillere destan şekilde kutlayacağız. Ayrıca, gerçekleşecek olan bu festivalimize, Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş’u da davet ettik. İnşallah o zaman ki programı uygun olursa, Cide ilçemize geleceğinin sözünü aldık” dedi.

Cide’de gerçekleştirilen ’Yerel Buluşmalar’ toplantısında konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü şu sözleri kaydetti: “Partimizin ’Yerel Buluşmalar’ adı altında böyle bir programı var. Öğretmenlerimiz, sivil toplum örgütleri, memurlar, muhtarlar ile toplantılar yapıp vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip çözmeye çalışacağız. Partimiz bizden vatandaşlarımızın ne sorunları var kaydedin bizde görelim. Hangi sorunlar ön plana çıkıyor bizde görelim. Çözüm yolları arayalım diye bir uygulama başlattı. Daha çok konuşmaktan ziyade sizlerin sorunlarını dinlemek için buradayız" dedi.

Konuşmasını sürdüren Hakkı Köylü, Kastamonu-Cide yolu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Köylü, "Kastamonu Cide yolunda Şenpazar’a yetişmeden 20 kilometrelik alan çok virajlı. yaklaşık 20 tane keskin viraj bulunuyor. Karayolları Bölge Müdürümüz ile bu konuyu görüştüm. Bu virajlar kaldırılabilir. Örnek Bereketli mevkisinde en az 500 metre daha fazla yol kat ediyoruz. Bunları düzeltmemiz gerekir diye Karayolları Bölge Müdürümüze söyledim. Gelecek yıl içerisinde bu virajların bir kısmı kalkacak bir kısmı yarılacak, Bölge Müdürümüz bu konuda çalışmalara başladı. Harmangerişten Dağlı başına çıkmaktan ise oradan bir yol açıp Aydos’a çıkabilir-miyiz dedik. Biz şimdi buna uğraşıyoruz. Akşamdan sabaha olmaz ama biz şimdi bunun ile uğraşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Toplantının devamında katılımcı idareci ve muhtarlara söz verildi. Tüm soru ve istekleri tek-tek dinleyerek not alan Milletvekilleri, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, tüm soru, sorun ve istekleri ayrı ayrı cevapladı.