Sarıkamış’ta Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümü, Sarıkamış’ta düzenlenen törenle kutlandı.

Sarıkamış Hükümet Konağı önünde yapılan törende, Atatürk Anıtı’na İlçe Emniyet Müdürü, Kamber Ruhi Yıldırım, çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okumasının ardından başlayan törende konuşan Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü, büyük Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyeti ve temel değerlerini sonsuza kadar yaşatmak için gerektiğinde gözünü kırpmadan canını ortaya koyan Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. Yıldönümünü kutlamaktan büyük onur ve kıvanç duyduklarını söyledi.

Yıldırım, “Şanla şerefle dolu 173 yılı geride bırakan teşkilatımız, bir buçuk yılı aşan engin deneyimi, yetişmiş insan gücü, modern donanımıyla halkına hizmet vermeye gayret gösteren etkin bir kurum haline gelmiştir. İlçemizde gece gündüz demeden huzur ve güveni sağlayan personelime teşekkür ediyorum. Teşkilatımızı bu günlere taşıyan şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık, emeklilerimize şükranlarımı sunarım” dedi.

Sarıkamış’ta düzenlenen programa, 9’uncu Komando Tugayı Merkez Komutanı Albay Timur Tunçbilek, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Feramuz Gündüz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Program Emniyet müdürlüğünde tebrikler kabul edilmesi, Kazım Karabekir Paşa Cami de şehitler için mevlit okutulmasıyla son buldu.