Sarıkamış’ta trafik kazası: 3 yaralı

Sarıkamış’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sarıkamış- Erzurum karayolunun Karakurt köyü mevkisinde Metin Büyüktanır yönetimindeki 06 DR 7532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol dan çıkarak dağın eteğine çarptı.

Kazada, sürücü Metin Büyüktanır ile araçta bulunan Fatma Büyüktanır ve Ziyamet Büyüktanır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alanına yaralılardan Metin Büyüktanır ve Fatma Büyüktanır, Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.