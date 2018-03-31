Sarıkamış’ta kayak sezonu kapandı

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde kayak sezonu kapandı.

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak pistlerdeki karın eridiğini belirtti.

Taş, “Bu sene geçen yıllara göre daha dolu bir sezon yaşadık. Hemen hemen otellerin tamamı ortalama olarak yüzde 85-90 doluluk oranı ile sezonu geçirdiler. Aralık ayının ilk haftasından bugüne kadar, kayak merkezimize gelen yerli ve yabancı bütün konuklar kayağın keyfini doyasıya yaşadı” dedi.

Mir Hasan Taş, “Bu sene az kar yağmasına rağmen kayak severler bir gün bile olumsuzluk yaşamadı. Başta Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve belediyemizin büyük destekleriyle sağlıklı, huzurlu bir sezonu geride bıraktık” diye konuştu.

Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte kayak sezonun sona erdiği Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip 4 telesiyej ile toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan 1 snowboar, 8 slalom pisti bulunuyor.