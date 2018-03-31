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KAÜ’de ‘İslam’da Vahdet’ konulu konferans düzenlendi

Kafkas Üniversitesi (KAÜ)’de Ehlibeyt Uygulama ve Araştırma Merkezi, İlahiyat Fakültesi, Kars İl Müftülüğü ve Ehlibeyt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından ‘İslam’da Vahdet’ konulu panel düzenledi.KAÜ Necdet Leloğlu...

KAÜ’de ‘İslam’da Vahdet’ konulu konferans düzenlendi

Kafkas Üniversitesi (KAÜ)’de Ehlibeyt Uygulama ve Araştırma Merkezi, İlahiyat Fakültesi, Kars İl Müftülüğü ve Ehlibeyt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından ‘İslam’da Vahdet’ konulu panel düzenledi.KAÜ Necdet Leloğlu...

31 Mart 2018 Cumartesi 17:34
KAÜ’de ‘İslam’da Vahdet’ konulu konferans düzenlendi

Kafkas Üniversitesi (KAÜ)’de Ehlibeyt Uygulama ve Araştırma Merkezi, İlahiyat Fakültesi, Kars İl Müftülüğü ve Ehlibeyt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından ‘İslam’da Vahdet’ konulu panel düzenledi.

KAÜ Necdet Leloğlu Konferans Solunda düzenlenen panele İran Uluslararası El Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Cafer Yusufi de katılarak, ‘İslam’ın Özünün Tefsircisi Hz. Ali’ konulu bir bildiri sundu.

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Alparslan Kartal’ın yönettiği panelde; Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacali Necefoğlu ‘Türk İslam Sanatında Geometrik Desenler Olarak İslami İsimler ve Kutsal İfadeler, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Doğan ‘Teoriden Pratiğe İslam Dünyasında Birliğin İmkanı Üzerine’ ve Kafkas Üniversitesi, Kültür ve Yardımlaşma Demeği Başkanı Seyyid Elekber Işık ta ‘Ehlibeyt’in İslam’da Ümmet Olma Bilinci Üzerindeki Rolü’ konularında bildiriler sundular.

Fethiye Cami İmamı Adem Aktaş’ın Kuranı Kerim okumasının ardından başlayan panele, Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Yenice, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Ehlibeyt Işıklı Camii İmamı Seyyid Ahmet Erdem, Kars Ehlibeyt Derneği Başkanı Mir Kasım Erdem, Hz. Ali Cami İmamı Behram Geley, Ehlibeyt Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ötüken Senger ve Kafkas Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Panelde sunum yapan İran Uluslararası El Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Cafer Yusufi, bazı kesimlerinde iddia edildiği gibi Kuran-ı Kerim’in tahrip olmadığını ve İslam’ın yanlış yorumlandığını söyledi. Kuran -ı Kerim’in yeniden yorumlanması ve tefsir edilmesi gerektiğine de dikkat çeken Yusufi, İslam’da adaletin önemine değindi.
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