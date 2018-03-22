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Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kars’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.Kaza, Kars-Ardahan Karayolu Kırkpınar Köyü mevkiinde meydana geldi. Kars’tan Ardahan’a seyir halindeki otomobil sürücüsünün...

Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kars’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.Kaza, Kars-Ardahan Karayolu Kırkpınar Köyü mevkiinde meydana geldi. Kars’tan Ardahan’a seyir halindeki otomobil sürücüsünün...

22 Mart 2018 Perşembe 20:36
Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kars’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kars-Ardahan Karayolu Kırkpınar Köyü mevkiinde meydana geldi. Kars’tan Ardahan’a seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralıya sürücüye ilk olarak vatandaşlar yardımcı oldu. Kaza yerine sağlık ekipleri jandarma çağrıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi.
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