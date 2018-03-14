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Kars’ta taş ocakları köylüleri tedirgin ediyor

Kars’ın Bozkale köyü köy arazisi içerisinde Çimento Fabrikası tarafından çalıştırılan taş ocakları ve açılan kuyuları köylüleri tedirgin ediyor.Köyün yanı başında bulunan dağın ocak olarak kullanılmasını istemeyen köylüler,...

Kars’ta taş ocakları köylüleri tedirgin ediyor

Kars’ın Bozkale köyü köy arazisi içerisinde Çimento Fabrikası tarafından çalıştırılan taş ocakları ve açılan kuyuları köylüleri tedirgin ediyor.Köyün yanı başında bulunan dağın ocak olarak kullanılmasını istemeyen köylüler,...

14 Mart 2018 Çarşamba 12:11
Kars’ta taş ocakları köylüleri tedirgin ediyor

Kars’ın Bozkale köyü köy arazisi içerisinde Çimento Fabrikası tarafından çalıştırılan taş ocakları ve açılan kuyuları köylüleri tedirgin ediyor.

Köyün yanı başında bulunan dağın ocak olarak kullanılmasını istemeyen köylüler, iş makinelerinin çalışmak için geldiği bölgeye gelerek dağın kazılmasına engel oldu.

Kars Çimento Fabrikası’nca köyün bütün arazinin eşildiğini ifade eden köylüler, hayvancılıkla uğraştıklarını ve hayvanlarını otlatacak alan kalmadığını belirttiler.

Bozkale Köyü Muhtarı İmran Akbabaöz, fabrikanın izinli olarak çalıştırdığı taç ocaklarında hiçbir can ve mal güvenliğinin alınmadığı, kocaman çukurların oluştuğu ocakların tekrar kapatılmadığı ve köy halkının tedirgin olduğu söyledi.

Defalarca fabrika yetkililerine söylememize rağmen kendilerinin dinlenmediğini belirten ve Çimento Fabrikası yetkililerinin bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını isteyen Akbabaöz, "Taş ocaklarından dolayı hayvanlarımızı otlatamıyoruz. Norma tonajlarından daha fazla yüklenen kamyonlardan yolumuza taşlar dökülüyor. Köyü terk etme aşamasına geldik. Yerleşim yerinin yanı başında taş ocağı olur mu? Son bir dağımız kaldı oranında ocağa çevrilmesine kesinlikle karşıyız” dedi.

Bir süre yetkililerle konuşan köylüler, daha sonra iş makinelerinin bölgeden çekilmesiyle köylerine döndüler.

Köylüler, köyün hemen yanı başında bulunan dağın taş ocağına çevrilmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini de sözlerine eklediler.
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