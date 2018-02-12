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Kars’ta, “Patent, Marka ve Coğrafi İşaret” semineri düzenlendi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bağlı kuruluşu Türk Patent ve Marka Kurumu temsilcilerinin katılımıyla, Kafkas Üniversitesi’nde “Patent, Marka ve Coğrafi İşaret” semineri düzenlendi.KAÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlene...

Kars’ta, “Patent, Marka ve Coğrafi İşaret” semineri düzenlendi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bağlı kuruluşu Türk Patent ve Marka Kurumu temsilcilerinin katılımıyla, Kafkas Üniversitesi’nde “Patent, Marka ve Coğrafi İşaret” semineri düzenlendi.KAÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlene...

12 Şubat 2018 Pazartesi 13:40
Kars’ta, “Patent, Marka ve Coğrafi İşaret” semineri düzenlendi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bağlı kuruluşu Türk Patent ve Marka Kurumu temsilcilerinin katılımıyla, Kafkas Üniversitesi’nde “Patent, Marka ve Coğrafi İşaret” semineri düzenlendi.

KAÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlene seminere; Vali Yardımcısı Murat Özdemir, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mükremin Özkan Arslan, Türk Patent ve Marka Kurumu Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanı Salih Koca, İl Müdürleri, İlçe Belediye Başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan seminer, tanıtım filmi ve açılış konuşmalarıyla devam etti.

Kamu kurum ve kuruluşlarının il temsilcileri, sektör profesyonelleri, akademik personel ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen “Patent, Marka ve Coğrafi İşaret” konulu seminerde yapılan sunumların ardından paydaşlarla birlikte bilgilendirme toplantısı yapıldı.
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