Kars’ta “Okul Güvenliği ve Uyuşturucu ile Mücadele” toplantısı yapıldı

Kars’ta 5 Şubat 2018 tarihinde başlayacak olan 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının ikinci dönemi öncesinde okullarda ve yakın çevrelerinde alınacak güvenlik önlemleri ve uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile mücadele konularının ele alındığı Okul Güvenliği ve Uyuşturucu İle Mücadele Toplantısı Vali Rahmi Doğan Başkanlığı’nda yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi’nde yapılan toplantıya; Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Vali Yardımcısı Mehmet Halis Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Merkez İlçeye bağlı İlkokul, Ortaokul, Lise Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları ile Köy ve Mahalle Muhtarları ile katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kars Valisi Rahmi Doğan, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının başlamasından önce ilkini gerçekleştirdikleri toplantıda alınan kararları hatırlatarak, alınan kararlar neticesinde okul ve okul çevrelerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile yoğun bir şekilde mücadele edildiğini ve okul çevrelerinin daha güvenilir hale getirilmesi için alınan kararların kararlılıkla uygulanacağını belirtti.

Doğan, yapılan tüm çalışma ve uygulamaların öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak ruh ve beden sağlıklarının korunması ve daha güzel eğitim almaları amacıyla yapıldığını söyledi. Doğan, bu konuda herkesin üstüne düşen görev ve sorumluluk bilincinde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Daha sonra toplantıya geçildi. Vali Rahmi Doğan, toplantıda katılımcılarla okullarda alınacak güvenlik tedbirleri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.