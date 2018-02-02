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Kars’ta kaçak sigara ele geçirildi

Polis Kars’ta bir işyerinde yaptığı aramada bin 980 paket kaçak sigara ele geçirdi.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi,...

Kars’ta kaçak sigara ele geçirildi

Polis Kars’ta bir işyerinde yaptığı aramada bin 980 paket kaçak sigara ele geçirdi.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi,...

02 Şubat 2018 Cuma 19:56
Kars’ta kaçak sigara ele geçirildi

Polis Kars’ta bir işyerinde yaptığı aramada bin 980 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç faillerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmaları aralıksız yürütüyor.

KOM ekipleri, bir kişinin ikametinde ve iş yerinde yüklü miktarda Gümrük Kaçağı Sigara olduğu yönünde bilgi alması üzerine harekete geçti.

Polis kimlik bilgileri tespit edilen şüphelinin evinde ve işyerine arama yaptı yapılan aramada bin 980 paket kaçak sigara ele geçirerek muhafaza altına aldı. Olayla ilgili şüpheli hakkında 5607 Sayılı ‘Kaçakçılık İle Mücadele Kanunu’ Kanunana Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Konuyla ilgili Kars Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “İnsan sağlığını tehdit eden her türlü kaçakçılıkla mücadelemizin kararlılıkla devam edeceği, vatandaşlarımızın yapmış oldukları her türlü bilgi paylaşımının titizlikle değerlendirildiği bilinmelidir” denildi.
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