Kars’ta, ’Geleceğin Gazetecileri’ yetiştiriliyor

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Radyo Televizyon Programcılığı (RTV)’de geleceğin gazetecileri yetişiyor.

KAÜ, Radyo, televizyonculuk mesleğinde kariyer yapmak isteyen öğrencilere teorinin yanında pratik yapma imkanı da sunuyor. KAÜ Sosyal Bilimler meslek Yüksek Okulu Radyo, Televizyon Bölümü 1 ve 2. Sınıf öğrencileri, “TV Yapım Teknikleri” dersinde bir televizyon programının yapım aşamalarını uygulamalı olarak öğreniyor.

“Uygulamalı İletişim Eğitimi” adı verilen sistemle öğrencilerinin geleceğe daha etkin bir şekilde hazırlanmaları, öğrencilerin ileri de mezun olup iş hayatına atılmalarına olanak sağlanıyor.