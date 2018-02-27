Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kars İl Eylem Planı açıklandı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kısa adı (ŞÖNİM) olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kars İl Eylem Planının tanıtımı gazetecilere yaptı.

ŞÖNİM koordinasyonu ile ilgili 12 kamu kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kars İl Eylem Planının tanıtımında, ilde faaliyet gösteren basın mensuplarının da İl Eylem Planı ile ilgili rolü ve etkisi de ele alınarak gazetecilerin bu yönde desteğinin önemine vurgu yapıldı.

Eylem planı ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde Müdür Aydın Acay Başkanlığında tanıtım toplantısı düzenlendi. ŞÖNİM Kuruluş Müdür Vekili Selvi Rüya Ubiç, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kars İl Eylem Planının tanıtımını ve basın mensuplarının İl Eylem Planı ile ilgili rolünü ve etkisini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Ardında da gazetecilerin görüş ve önerilerini alan Müdür Aydın Acay, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

İl Eylem Planı ile ilgili olarak toplantıya katılan gazetecilere açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Acay, kurum olarak toplumun dezavantajlı kesimlerine hizmet verdiklerini belirterek, bu hizmetlerin gazeteciler marifetiyle toplumun her kesimine ve tüm kamuoyuna duyurmanın öneminde işaret etti.

Hükümetin, 2016-2020 yıllarını kapsayan kadına yönelik şiddet, çocuk yaşta evlilik ve zorla evlilik elem planı hazırladığını hatırlatan Müdür Acay, bu eylem planının Kars’ta da uygulanmasının önemine değindi.

Kadına yönelik şiddet, çocuk yaşta ve erken evlilik konularında Kars’ın ilk sıralarda yer aldığında son derece üzücü olduğunu açıklayan Müdür Aydın Acay, “Bu yüzden basın mensuplarımızın bu konudaki duyarlılığına önem veriyoruz. Bu uzun zamanlı bir çalışmanın bir sonucudur. Hükümetimiz ve bakanlığımız 2016 - 2020 yılları arasında kadına yönelik şiddet, çocuk yaşta evlilik ve zorla evlilik elem planı hazırlamıştı. Bu eylem planının Kars il genelinde de uygulanması için eşgüdüm içerisinde çalışmanın yapılması gerekiyordu. Bizde Kars’ta bu yıllar arasında uygulamak üzere yerel eylem planı oluşturduk. Bu planın oluşumunda, çalışmalarımız 4 aşamada yürütülmektedir. Birinci aşamamız bu planı nasıl yürütüleceğine dair plandı. Bu planın yürütülmesinde kadına yönelik şiddetle mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonumuz marifetiyle yürütülmektedir. Özellikle bu komisyon teknik kurul oluşturdu. Bu kurul komisyonda yer alan ilde faaliyet gösteren 13 kurumun uzman temsilcilerinden oluşturuldu. Bu teknik kurul 3 günlük bir çalıştay yaptı. Bu çalıştayım açılış ve kapanış toplantıları vali yardımcımız başkanlığına yapıldı. Teknik kurul bittikten sonra hazırlanan taslak yine ilgili paydaş kurumlara gönderildi. Tüm bu çalışalar ŞÖNİM üzerinden yürütülmekte. Komisyon tarafından onaylandıktan sonra uygulanması için aylık ve yıllık faaliyetler hazırlandı. Bu faaliyetler kapsamında ilimizde hizmet veren yerel basın mensuplarının da bilgilendirmek ve bu konuda görüş ve önerilerini almak ve birlikte çalışmak amacıyla da bu toplantıyı düzenlemiş durumdayız” dedi.

Bu eylem planını oluşturmaktaki amacın, kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evlendirme gibi konularda insan onuruna yakışır bir şekilde hizmetler sunmak olduğunun da altını çizen Acay, “Bize TUİK üzerinden gelen verilerde erken yaşta ve zorla evlendirmede maalesef Kars son sıralarda yer almaktadır. İl olarak iyi bir durunda değiliz. Bu nedenle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız Kars’ı olukça önemsedi. İl eylem planı hazırlanırken de öncelikli iller arasında Kars ta alındı. Bu planının hazırlanması sırasında Kadının Statüsü Genel Müdürümüz de Kars’a geldi ve önemli katkıları oldu. Yapmış olduğumuz çalışmalar 2018 yılının Ocak ayı itibariyle başladı. Ciddi eğitimlerimiz oldu. İlgili kamu kurumlarıyla yaptığımız planlarımız faaliyet geçirildi. Bu faaliyetlerde farkındalığın ve sürdürülebilirliğin gerçekleşmesinde siz basın mensuplarına ciddi anlamda ihtiyacımız var. Sizlerin desteğini önemsiyoruz” diye konuştu.