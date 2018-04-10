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Erkan Yeşilova, Türkiye Kayak Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı

Kars Sarıkamış doğumlu olan bölgenin yetenekli sporcularından Erkan Yeşilova, Kayak Federasyonun 10 Mayıs’ta yapılacak olan genel kurulda Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.Kayağa 5 yaşında Sarıkamış’ta...

Erkan Yeşilova, Türkiye Kayak Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı

Kars Sarıkamış doğumlu olan bölgenin yetenekli sporcularından Erkan Yeşilova, Kayak Federasyonun 10 Mayıs’ta yapılacak olan genel kurulda Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.Kayağa 5 yaşında Sarıkamış’ta...

10 Nisan 2018 Salı 14:08
Erkan Yeşilova, Türkiye Kayak Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı

Kars Sarıkamış doğumlu olan bölgenin yetenekli sporcularından Erkan Yeşilova, Kayak Federasyonun 10 Mayıs’ta yapılacak olan genel kurulda Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Kayağa 5 yaşında Sarıkamış’ta başlayan Yeşilova aynı zamanda üç kayak kulübünün yöneticiliğini sürdürmektedir.

Seçim öncesi bölge gezilerine Sarıkamış’tan başlayan Erkan Yeşilova’yı memleketinde oldukça kalabalık bir heyet karşıladı.

Sarıkamış Kayak Merkezi Bölgesinde bulunan Kütük Evinde adaylığını açıklayan Erkan Yeşilova, “Ülke kayağına ve bu ülkenin çocuklarına dokunmak için çıktık yola çıktık. Amacımız bu topluma beylik yapmak değil bu toplumun hizmet karı olmaktır. Bu coğrafyalardan ne kadar çocuğa dokunabilir ve projelerimizle beraber onların hayatına ivme katabilirsek en büyük karımız olacaktır.

En büyük projem ve amacım camianıza adaleti getirmek ve sistemsel olarak bu anlayışı sürdürülebilir bir hale getireceğim. Artık yönetilen değil yöneten taraf olmak için çıktık bu yola.

Gönül kapılarınızı açın ve bu memleketin çocuğunu dost meclislerinde iyi anın yeter.

Kimsenin adamı değil sadece ve sadece Türk kayağının hizmetkarıyım. Ne önümde olun ne arkamda gelin yan yana omuz omuza el ele bu gemiyi ve ülke kayağını hak ettiği yerlere taşıyalım.” dedi.

Düzenlenen toplantıya Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat, Kayak kulübü yöneticileri ve kayakçılar katıldı.
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