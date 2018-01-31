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Digor’da 217 şişe kaçak içki ele geçirildi

Digor’da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 217 şişe kaçak sigara ele geçirildi.

Digor’da 217 şişe kaçak içki ele geçirildi

Digor’da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 217 şişe kaçak sigara ele geçirildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:40
Digor’da 217 şişe kaçak içki ele geçirildi

Digor’da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 217 şişe kaçak sigara ele geçirildi.

Digor İlçe jandarma Karakol Komutanlığı’nca yürütülen yol kontrollerinde durumundan şüphelenilen M.K.’ya ait ticari taksi durduruldu.

Durdurulan ticari takside yapılan kontrollerde, takside yolcu olarak bulunan İ.A.’ya ait 217 şişe TAPDK Bandrolü bulunmayan kaçak içki ele geçirilerek muhafaza altına alırken, şüpheli İ.A.’yı gözaltına altına alındı.

Digor jandarma Karakol Komutanlığı’na getirilen şüpheli İ.A. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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