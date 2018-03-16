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Bakan Arslan, güvenlik görevlilerine verdiği sözü tuttu

Kars’ta 15 Kasım 2017 tarihinde çalışmış oldukları taşeron firma hakkında PKK/KCK soruşturması başlatılması nedeniyle iş sözleşmeleri fesh edilen ve KYK’nın 4 Aralık sürecine takılan güvenlik işçilerinin sorununu Ulaştırma, Denizcilik...

Bakan Arslan, güvenlik görevlilerine verdiği sözü tuttu

Kars’ta 15 Kasım 2017 tarihinde çalışmış oldukları taşeron firma hakkında PKK/KCK soruşturması başlatılması nedeniyle iş sözleşmeleri fesh edilen ve KYK’nın 4 Aralık sürecine takılan güvenlik işçilerinin sorununu Ulaştırma, Denizcilik...

16 Mart 2018 Cuma 16:55
Bakan Arslan, güvenlik görevlilerine verdiği sözü tuttu

Kars’ta 15 Kasım 2017 tarihinde çalışmış oldukları taşeron firma hakkında PKK/KCK soruşturması başlatılması nedeniyle iş sözleşmeleri fesh edilen ve KYK’nın 4 Aralık sürecine takılan güvenlik işçilerinin sorununu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan çözdü.

Yeniden işlerine kavuşan KAÜ güvenlikçileri yaklaşık 82 kişiyle geldikleri AK Parti İl Başkanlığı’nda sorunlarının çözümü için gece gündüz demeden uğraşan başta Bakan Ahmet Arslan olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Milletvekili Selahattin Beyribey ve İl Başkanı Adem Çalkın’ı ziyaret ederek teşekkür ettiler. Güvenlikçiler Bakan Ahmet Arslan’a verilmek üzere getirdikleri çiçeği de Çalkın’a teslim ettiler.

82 kişinin işsiz kalmalarına kayıtsız kalamayacaklarını ifade eden AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, “Bizler gece gündüz sisin sorununuzu nasıl çözeriz onun arayışında olduk. Bakanımız sorunu mevkidaşı Julide Sarıeroğlu’na taşıdı. Çözüm yollarını aradılar ve uzun uğraşlar sonucunda sizlerin sorununuzu çözdük. Bizler sizlerin sorununa kayıtsız kalamazdık. Hangi partili olursanız olun bizler sizin işinizden olmanızı seyredemezdik. Bakanımız, milletvekilimiz sizler için çok mücadele verdi. Bugün de sizler işinize yeniden kavuştunuz” dedi.

İl Başkanı Adem Çalkın ile bir süre sohbet eden üniversite güvenlik görevlileri, kamuoyunda sanki sorunlarını İyi Parti çözmüş gibi bir intiba bırakan İyi Parti Kars İl Başkanı Settar Kaya’ya da tepki gösterdiler. Güvenlik görevlileri, “İyi Parti daha kendi içerisinde bir bütün olmamış, birlikteliğini sağlayamamış, nasıl olurda bizim sorunumuzu çözmüş bunu anlamış değiliz. Buradan kendilerini kınıyoruz. Bizim üzerimizden lütfen siyaset yapmasınlar. Bizlerin sorununu kimin çözdüğünü biz çok iyi biliyoruz” diyerek tepki gösterdiler.

AK Parti İl Başkanlığı’nda bir süre sohbet eden güvenlik görevlileri, daha sonra Başkan Adem

Çalkın ve yönetiminden bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. AK Parti İl Başkanlığı’ndan ayrılan güvenlik görevlilerinin yeniden işlerine kavuşmalarının mutluluğu yüzlerine yansıdı.
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