Vali Meral, kurum ziyaretlerini sürdürüyor

Karaman Valisi Fahri Meral, Karayolları 33. Şube Şefliğini ziyaret ederek kurum personeliyle bir araya geldi.Vali Meral’in kurum ziyaretlerine İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen de eşlik etti. Meral, faaliyetlerin sürdürüldüğü bina alanını gezerek incelemelerde bulundu. Karla mücadele konusunda karayolları tarafından yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Meral, çalışmaların titizlikle yürütülmesini istedi. Karayolları 33. Şube Şefliği personeliyle birlikte fotoğraf çekilmesinin ardından Vali Meral, kurum personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.
01 Şubat 2018 Perşembe 15:26