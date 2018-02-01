Vali Meral, kurum ziyaretlerini sürdürüyor

Karaman Valisi Fahri Meral, Karayolları 33. Şube Şefliğini ziyaret ederek kurum personeliyle bir araya geldi.Vali Meral’in kurum ziyaretlerine İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen de eşlik etti....