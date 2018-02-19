Rektör Akgül: "Artık sağlık alanında da lisansüstü eğitim verebileceğiz’’

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü açıldı.

16 Şubat 2018 tarihli ve 30334 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan kararla kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile birlikte KMÜ’nün enstitü sayısı 3’e çıktı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak enstitüler bünyesinde bulunan 31 farklı programla lisansüstü eğitim verdiklerini belirten KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, tüm dünyada lisansüstü eğitimlerin giderek önem kazanmakta olduğunu belirtti. Rektör Akgül, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak artık sağlık alanında da lisansüstü eğitim verebileceğiz. Bilimsel ve akademik anlamda önemli kazanımlar sağlayacağımıza inandığımız yeni enstitümüzün şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.