KMÜ’de ’Dünya Kadınlar Günü’ konulu panel düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mütercim Tercümanlık Bölümü ile Kültür, Ahlak ve Medeniyet Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Dünya Kadınlar Günü’ konulu panel düzenlendi.

Panel öncesinde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün de katılımıyla 15 Temmuz Darbe Girişiminde şehit düşen kadınların fotoğraflarından oluşan sergi ile kadın çevirmenlerin sergisinin açılışı yapıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Akgül, kadınların hayatı mayalandıran bireyler olduğunu ifade ederek, "Kadın, yaşamı doğuran, besleyen ve büyütendir. Kadın, kolaylaştıran ve güzelleştirendir. Kadın, her şeyden önce yuvadır, vatandır. Kadın aynı zamanda annedir, abladır, eştir, evlattır, kardeştir. Elinden yediğimiz içtiğimiz, güvendiğimizdir. Kadının yokluğunu hiçbir zaman yaşamadığımız için varlığının değerini de yeterince takdir edememekteyiz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından KMÜ Hukuk Müşaviri Dr. Öğretim Üyesi Ebru Tüzemen Atik’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde sırasıyla Reyhan Yiğit, Ahsen Toktay, Dr. Öğretim Üyesi Sefa Şahan Birol ve Nuriye Karagöz birer konuşma yaptı. İlk olarak söz alan Reyhan Yiğit, köy muhtarlığı yaptığını ve bu mesleği yaparken çeşitli zorluklarla karşılaştığını dile getirerek, “Meslekteki üçüncü yılımı doldurdum. Başardıklarım da oldu başaramadıklarım da fakat her zaman işimi severek yaptım. Kadınlarımızla el ele köyümüzde çalışıyoruz ve köyümüzün ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşıyoruz. Çocuklarım bu mesleğe başlamamı hiç istemediler fakat ben inatla bu işi yapmayı sürdürdüm ve çok mutluyum” şeklinde konuştu. Ahsen Toktay ise, kadınların genel manada hak ettikleri değeri bulamadıklarını hatırlatarak şöyle konuştu: “Kadınlar olarak ayrıcalık değil, eşitlik istiyoruz. Eminim ki hepinizin güzel projeleri vardır. Genç yaşlı demeden hepimiz üretken ve girişimci olmalıyız.”

Dr. Öğretim Üyesi Sefa Şahan Birol ise Karaman’da yaşanan boşanma olayları ve bu olaylardan etkilenen kadınların hayatları ile ilgili yapmış olduğu çalışma hakkında bilgi verdi. Slayt eşliğinde TÜİK verilerini paylaşan Birol, 2016 ve 2017 yılları arasında evlenme sayısının düştüğünü bunun yanı sıra boşanma oranlarının da bir önceki yıla göre arttığını söyledi. Panelin son konuşmacısı olan Nuriye Karagöz de kadınların ve genç kızların okuryazarlık oranlarına değinerek, kadınların okuma oranlarının günümüzde halen çok düşük seviyelerde olduğunu ifade etti.

Dr. Öğretim Üyesi Ebru Tüzemen Atik’in panele ilişkin değerlendirmesi ve panelistlere sorulan sorularla devam eden program çiçek ve teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. Panele KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, davetliler, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.