Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114594
ALTIN
171.020
DOLAR
3.9864
STERLİN
5.6040
EURO
4.8900

KMÜ ile İŞ-KUR arasında işbirliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü ile Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında ‘Girişimcilik Eğitim Programları İşbirliği Protokolü’ imzalandı.Protokol kapsamında KMÜ ev sahipliğinde temel seviyede girişimcilik...

KMÜ ile İŞ-KUR arasında işbirliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü ile Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında ‘Girişimcilik Eğitim Programları İşbirliği Protokolü’ imzalandı.Protokol kapsamında KMÜ ev sahipliğinde temel seviyede girişimcilik...

03 Nisan 2018 Salı 17:48
KMÜ ile İŞ-KUR arasında işbirliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü ile Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında ‘Girişimcilik Eğitim Programları İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

Protokol kapsamında KMÜ ev sahipliğinde temel seviyede girişimcilik eğitim programı düzenlenerek katılımcıların kendi iş fikirlerine ilişkin iş planlarını hazırlamaları sağlanacak. Üniversite personeli ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşların katılabileceği eğitimlerden toplam 750 kişi yararlanacak. Girişimcilik eğitimi, 25’er kişiden oluşan 30 ayrı gruba dört gün boyunca 32 saat süreyle verilecek ve eğitimler 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek. Girişimcilik eğitim programı KMÜ öğretim elemanları Doç. Dr. Bülent Darıcı, Dr. Öğretim Üyesi İclal Çöğürcü, Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Canbolat ve Araştırma Görevlisi Umut Çil tarafından verilecek.

İmza töreninin ardından konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak aktif iş gücü istihdamı ile üniversite, şehir ve sanayi bütünleşmesine önem veriyoruz. Üniversitemiz ev sahipliğinde böyle bir protokol imzalanmasından dolayı son derece mutluyuz. İŞ-KUR ile imzalamış olduğumuz protokol sayesinde şartları sağlayan kişiler dört gün boyunca 32 saatlik bir eğitim alabilecekler. Yıl sonuna kadar sürecek olan eğitimlere 750 kişi katılabilecek. Protokolün hayırlı olmasını diler, İŞ-KUR ve SEM’e teşekkür ederim” diye konuştu.

İmza töreninde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile İŞ-KUR Karaman Müdürü Kenan Ateş’in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, İŞ-KUR Şube Müdürü Metin Akgül, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Akar ile Şube Müdürü Güngör Dolaşık da yer aldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaman’da FETÖ/PDY operasyonunda 2 asker tutuklandı
Karaman’da FETÖ/PDY operasyonunda 2 asker tutuklandı
KMÜ’de ’Dünya Kadınlar Günü’ konulu panel düzenlendi
KMÜ’de ’Dünya Kadınlar Günü’ konulu panel düzenlendi
Karaman’da belediyenin kaldırım çalışmaları
Karaman’da belediyenin kaldırım çalışmaları

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim