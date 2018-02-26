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Karaman’da "Yaylamda Daha Mutluyum" Projesi

Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Kayaönü köyünde yaylaya çıkan üreticilerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan "Yaylamda Daha Mutluyum" projesi kapsamında hak sahiplerine karavanları teslim edildi.Dağıtım töreninde proje...

Karaman’da "Yaylamda Daha Mutluyum" Projesi

Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Kayaönü köyünde yaylaya çıkan üreticilerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan "Yaylamda Daha Mutluyum" projesi kapsamında hak sahiplerine karavanları teslim edildi.Dağıtım töreninde proje...

26 Şubat 2018 Pazartesi 16:27
Karaman’da "Yaylamda Daha Mutluyum" Projesi

Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Kayaönü köyünde yaylaya çıkan üreticilerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan "Yaylamda Daha Mutluyum" projesi kapsamında hak sahiplerine karavanları teslim edildi.

Dağıtım töreninde proje hakkında bilgi veren Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Özçalık, "Yaylamda Mutluyum Projesi" kapsamında temel hedeflerinin, yayla hayatında üretim yapmaya çalışan çiftçilerin en iyi şartlarda üretim yapmaları sağlamaları için böyle bir proje başlattıklarını söyledi. Bu projede emeği geçenlere teşekkür eden Özçalık, "Çiftçi dostlarımız 6 ay boyunca yaylada gerçekten çok kötü şartlarda kalıyorlardı. Onları bir ev ortamında barındırmak ve ev ortamının rahatlığını sağlamak adına amacımız vardı. Bu projeyle bunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Karavanları teslim ettiğimiz dostlarımız yaylalarda ev ihtiyaçlarından kurtulmuş olacaklar’’ dedi.

Karavanların protokol üyeleri tarafından gezilmesinin ardından, hak sahibi üreticilere karavanların anahtarları teslim edildi. Törene, Vali Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Ayrancı Kaymakamı Mustafa Türkcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, daire müdürleri ile üreticiler ve davetliler katıldı.
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