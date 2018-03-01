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Karaman’da belediyenin kaldırım çalışmaları

Karaman Belediyesi yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına Molla Fenari Caddesi üzerinde devam ediyor.Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “2015 yılında Molla Fenari Caddesinin büyük bir kısmını temelden...

Karaman’da belediyenin kaldırım çalışmaları

Karaman Belediyesi yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına Molla Fenari Caddesi üzerinde devam ediyor.Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “2015 yılında Molla Fenari Caddesinin büyük bir kısmını temelden...

01 Mart 2018 Perşembe 15:56
Karaman’da belediyenin kaldırım çalışmaları

Karaman Belediyesi yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına Molla Fenari Caddesi üzerinde devam ediyor.

Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “2015 yılında Molla Fenari Caddesinin büyük bir kısmını temelden ele alarak alt ve üst yapısını yenilemiştik. Şu anda ekiplerimiz bu önemli caddenin kalan kısmında yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına başladı. Bir yandan da kanalizasyon hatlarının da deplase işleri yürütülüyor. Kısa sürede tamamlamayı planladığımız çalışmalar neticesinde Molla Fenari Caddesinin tamamı daha modern hale gelecek” dedi.
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