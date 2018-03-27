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“Zamanda Safranbolu” 42 yıl sonra yeniden çekilecek

Karabük’te “Zamanda Safranbolu” adlı belgesel filmi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nce 2018 yılı destekleme programına alındı.Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfınca projelendirilen 1976 yapımı “Safranbolu’da...

“Zamanda Safranbolu” 42 yıl sonra yeniden çekilecek

Karabük’te “Zamanda Safranbolu” adlı belgesel filmi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nce 2018 yılı destekleme programına alındı.Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfınca projelendirilen 1976 yapımı “Safranbolu’da...

27 Mart 2018 Salı 16:50
“Zamanda Safranbolu” 42 yıl sonra yeniden çekilecek

Karabük’te “Zamanda Safranbolu” adlı belgesel filmi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nce 2018 yılı destekleme programına alındı.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfınca projelendirilen 1976 yapımı “Safranbolu’da Zaman” belgeselinin 42 yıl sonra yeniden çekilmesi planlanan “Zamanda Safranbolu” belgeselinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce 2018 yılı destekle programına alındı.

Proje’nin imza törenine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Ankara İl Kültür Müdür Vekili Kamil Özer ve Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Dizdar, Genel Sekreter O.İsmail Timar, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Soykök katıldı.

Önümüzdeki günlerde çekimine başlanacak olan filmin yönetmenliğini ise Safranbolu’da Zaman filminde Süha Arın’ın asistanlıklarını yapmış olan Kemal Sevimli, Nesli Çölgeçen ve Yalçın Yelece yapacak.

Filmin temasının ise aradan geçen 42 yılda Safranbolu’daki korumacılık başarısını, Safranbolu’yu bekleyen tehlikeleri yansıtması bekleniyor.
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