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Yenice HES Platformu TBMM’DE

Karabük’ün Yenice İlçesinin Şeker Kanyonuna yapılması planlanan ve haftalardır gündemde olan HES (Hidro Elektrik Santrali) ile ilgili Yenice’de kurulan ‘Şeker Kanyonuna HSE İstemiyoruz’ platform üyeleri TBMM’de Karabük Milletvekilleri...

Yenice HES Platformu TBMM’DE

Karabük’ün Yenice İlçesinin Şeker Kanyonuna yapılması planlanan ve haftalardır gündemde olan HES (Hidro Elektrik Santrali) ile ilgili Yenice’de kurulan ‘Şeker Kanyonuna HSE İstemiyoruz’ platform üyeleri TBMM’de Karabük Milletvekilleri...

15 Mart 2018 Perşembe 18:48
Yenice HES Platformu TBMM’DE

Karabük’ün Yenice İlçesinin Şeker Kanyonuna yapılması planlanan ve haftalardır gündemde olan HES (Hidro Elektrik Santrali) ile ilgili Yenice’de kurulan ‘Şeker Kanyonuna HSE İstemiyoruz’ platform üyeleri TBMM’de Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal’ı ziyaret ettiler.

TBMM Toplantı salonunda yapılan toplantıya Yenice’den AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, MHP İlçe Başkanı Ergün Karakırık, Esnaflar Odası Başkanı Cevdet Abalıoğlu, Şoförler Odası Başkanı Sedat Çakıl, Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Çenesiz, Tuncay Arslan, İsmet Cebecioğlu, Muzaffer Şık, Eski Belediye Başkanı Mustafa Akay, İlhan Kahveci, Naim Emdi, Yaşar Kahraman, Fahri Elieyioğlu, Murat Bağbaşı, Yüksel Akbıyık, Mehmet Turgut ve Ufuk Bağbaşı katıldılar.

Toplantıda Platform adına bir konuşma yapan Mustafa Akay, Şeker Kanyonuna kesinlikle HES istemediklerini ve bu uğurda sonuna kadar mücadele vereceklerinin altını çizerek şunları söyledi; “Şeker kanyonuna yapılması planlanan HES projesinin enerji üretimine çok fazla katma değeri olmayacağını biliyoruz. Buradaki HES Projesini sadece siyasi irade durdurabilir. Özellikle Karabük’ün siyaset büyüğü ünvanını alan siz Sayın Mehmet Ali Şahin’in desteği bize kesin şart. Milletvekillerimiz olarak Şeker Kanyonuna yapılması planlanan ve eğer ki yapılırsa kanyonun doğal hayatını ve dokusunu geri dönüşü olmayacak bir şekilde yıkımına sebebiyet verecek HES yapımının iptalinde yanımızda olmanızı istiyoruz” diye konuştu.

Milletvekili Mehmet Ali Şahin ise Şeker kanyonuna HES projesini şimdi değil, daha 2012 yılında ilk gündeme geldiğinden bu yana istemediğini vurguladı.Şahin “Şeker kanyonuna siz nasıl HES Projesini istemiyorsanız, ben de 2012 yılından bu yana istemediğimi bir çok yerde dile getirdim. Ama ortada alınan bazı kararlar var. Biz buraya HES istemiyoruz diye afaki yola çıkarsak bir sonuç elde edemeyiz. Konuyu iki noktada ele almalı ve bu iki noktada mücadele etmeliyiz. İlk olarak Karabük İl Genel Meclisinde alınan kararı, Vali kanalıyla tekrar geri göndererek yeniden İl Genel Meclisinde görüşülmesini sağlayabilir miyiz? İkinci nokta ise hukuki mücadele. İşi yasal mücadele platformuna dökerek, İl Genel Meclisinin aldığı kararı bölge idare mahkemesinde iptal ettirebilir miyiz, ya da Şeker Kanyonuna yapılacak olan HES projesini doğal yaşama zarar verdiğini kanıtlayarak durdurabilir miyiz?” diye konuştu.

Şahin, Şeker kanyonuna yapılması planlanan HES’in iptali için bölge halkı ile mücadele vermeye hazır olduklarının da altını çizdi. Milletvekili Burhanettin Uysal ise Şahin’in sözlerine katıldığını ifade ederek “Şeker kanyonuna HES Projesinin yapılmamasını sağlamak için ne gerekiyorsa sizlerle kol kola mücadeleye hazırız. Ama hukuksal ve demokratik zeminde mücadeleye hazırız” dedi.

Toplantı da devam eden soru cevaplı konuşmaların ardından son olarak Şahin “Bölge ve Yenice halkına söyleyin Şeker Kanyonuna HES yapılmasını bizde istemiyoruz” dedi.
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