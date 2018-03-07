Valilikten kuvvetli yağış uyarısı

Karabük Valiliği yarından itibaren kent genelinde kuvvetli yağış olacağından vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karabük’te beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 08.03.2018 Perşembe öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağı belirtilerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde metrekareye 30 ila 50 kg arasında yağış düşeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yarın öğle saatlerinden başlayacak olup 9 Mart gece saat 04.00’a kadar devam edecek yağışlar sonrası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olunması istendi.