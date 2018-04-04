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TSO Başkanı Özcan’dan üyelere nefes kredisi müjdesi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 6 banka arasında imzalanan protokol ile hayata geçen ‘Nefes Kredisi’ne başvuruların başladığını açıkladı. Özcan, kredinin aylık, 0.99...

TSO Başkanı Özcan’dan üyelere nefes kredisi müjdesi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 6 banka arasında imzalanan protokol ile hayata geçen ‘Nefes Kredisi’ne başvuruların başladığını açıkladı. Özcan, kredinin aylık, 0.99...

04 Nisan 2018 Çarşamba 19:47
TSO Başkanı Özcan’dan üyelere nefes kredisi müjdesi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 6 banka arasında imzalanan protokol ile hayata geçen ‘Nefes Kredisi’ne başvuruların başladığını açıkladı. Özcan, kredinin aylık, 0.99 faizli, 6 ayı ödemesiz 18 ay vadeli olacağını belirterek yararlanmak isteyen üyelerin önce odaya, ardından protokoldeki bankalara başvurabileceğini söyledi.

Başkan Özcan yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz ekonomik süreçte üyelerimizin en büyük sorunlarından birisi de finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflasyonun çok üzerindeki kredi faizleridir. Bu nedenle, Ülke ekonomisinde önemli yer tutan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere, TOBB ve hükümetimizin destekleriyle TOBB Nefes Kredisi imzalanmıştır. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize uygun kaynaklı kredinin sağlanması amacıyla Ticaret ve Sanayi Odası kaynaklarından yatırılan para ve TOBB’nin katkılarıyla toplam 13 milyon TL kredi hacmi Karabük için kullandırılacaktır. 31 Mart tarihinde açıklanan ve üye başına 200 bin lira ile sınırlı olan Nefes Kredisi; 6 ay anapara ödemesiz (ayda bir faiz ödemeli) sonraki 12 ay aylık eşit taksitli olmak üzere, toplam 18 ay vadeli aylık yüzde 0,99 faiz oranlı kredidir. Krediye başvurmak için, üyelerimizin odamızdan ‘TOBB Nefes Kredisi Başvurusu içindir’ ibaresi yer alan faaliyet belgesi alması gerekiyor. Söz konusu belgeyi odamıza gelerek ücretsiz olarak alabilirler. Sonrasında protokole taraf olan bankaların herhangi bir şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilir. Finans kaynağı yetersizliği olan üyelerimizin bu cazip krediden faydalanmasını diler ve bundan sonra da tüm imkanlarımız ile üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğimiz belirtmek isterim. Nefes Kredisi üyelerimize hayırlı olsun." dedi.
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