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Sözen: “ Karabük’ü 2023’e hazırlayacağız”

Karabük İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.İl Özel İdare Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen,...

Sözen: “ Karabük’ü 2023’e hazırlayacağız”

Karabük İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.İl Özel İdare Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen,...

02 Şubat 2018 Cuma 20:22
Sözen: “ Karabük’ü 2023’e hazırlayacağız”

Karabük İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdare Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, 2023 vizyonu kapsamında 2018 yılının kamu yatırımları ve kırsalda uygulanacak projelerle zirve yılı olacağını söyledi.

Karabük İl Özel İdaresinin Karabük halkının refah düzeyinin, yaşam kalitesinin ve memnuniyetinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla çağın gereklerini de dikkate alarak, en iyi şekilde hizmet vermenin azmi ve gayreti içerisinde olduğunu ifade eden Başkan Sözen, “Şubat ayı içinde olmamız hasebiyle, 2018 yılı çalışma planları ve programlarının yapıldığı ve ilçelerimizden gelen taleplerin değerlendirildiği bir süreçteyiz. Bu süreçte ilçelerimizin ve köylerimizin ihtiyaçlarının tespitinde, en büyük görev İlçe Kaymakamlarımız ve İl Genel Meclisi üyelerimizle beraber, birlik encümeni muhtarlarımıza düşmektedir. İl Genel Meclisi olarak İlçeler ve köylerle ilgili talepleri titizlikle değerlendiriyoruz, sahaya eksiksiz inmek için planlama yapıyoruz. Eksiğimizi, noksanımızı gözden geçiriyoruz ve planlamalarımızı ilçelerimizden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Mutlak başarının eksiksiz planlamayla mümkün olduğuna inanıyoruz. Akılcı planlamalar meclis üyelerimizin takibi, çalışanlarımızın gayreti ile 2018 yılı, kamu yatırımları ve kırsalda uygulayacağımız projelerle zirve yılı olacaktır. 2023 Türkiye hedefleri noktasında yerel yönetimlerin ne denli önemli olduğunu göz ardı etmediğimiz gibi, bu vizyona ilimizi, ilçelerimizi ve köylerimizi en iyi şekilde, nasıl, eksiksiz hazırlayacağımızın plan ve projelerini yapıyor ve stratejilerini belirliyoruz. Her bir İl Genel Meclisi üyemiz şehirde ne varsa, köyde de o olmalı mantığıyla çalışmalarını sürdürmekte, kırsaldan göçün önlenmesi ve herkesin yaşadığı yerde geleceğe umutla bakmasını temel gaye edinmektedir. Bu gaye üzerine yapılan yatırım programlarımız; son yılda kırsalın ciddi anlamda hizmet görmesine ve gelişmesine etki etmiştir. Karabük İl Özel İdaresi Karabük halkının refah düzeyinin, yaşam kalitesinin ve memnuniyetinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla çağın gereklerini de dikkate alarak, en iyi şekilde hizmet vermenin azmi ve gayreti içerisindedir.” dedi.
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