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Soba zehirlenmelerine gaz alarm dedektörü önlemi

Karabük’ün Eskipazar ilçesi Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, soba zehirlenmelerinin önüne geçilmek amacıyla yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlardan başlamak üzere karbonmonoksit gaz alarm dedektörleri taktırdı.Eskipazar Kaymakamı Hüseyin...

Soba zehirlenmelerine gaz alarm dedektörü önlemi

Karabük’ün Eskipazar ilçesi Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, soba zehirlenmelerinin önüne geçilmek amacıyla yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlardan başlamak üzere karbonmonoksit gaz alarm dedektörleri taktırdı.Eskipazar Kaymakamı Hüseyin...

12 Nisan 2018 Perşembe 15:49
Soba zehirlenmelerine gaz alarm dedektörü önlemi

Karabük’ün Eskipazar ilçesi Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, soba zehirlenmelerinin önüne geçilmek amacıyla yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlardan başlamak üzere karbonmonoksit gaz alarm dedektörleri taktırdı.

Eskipazar Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, muhtemel bir soba zehirlenmesinin yaşanmaması için tafsilatlı bir proje çalışması yaptırarak karbonmonoksit gaz alarm dedektörü satın aldı. Özellikle yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlardan başlamak üzere cihazları bizzat kendisi refakat ederek evlere kurulumunu yaptırmaya başladı. Sobaların yakılma süreci, baca sistemi, cihazın çalışması, uyarı sistemi gibi konularda ayrıntılı olarak ilgilileri bilgilendirdi.

Büyükyayalar Köyü’nde Halide Pınarbaşı, Hamzalar Köyü’nde Mevlüt Kayabaşı, Beytarla Köyü’nde Halide Özdemir projeden ilk faydalanan kişiler oldu. Proje çalışması Eskipazar Kaymakamı Konak’ın bizzat katılımı ile İlçe merkezi ve köylerinde devam ediyor.
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