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Şehit aileleri ile kandil buluşması

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in eşi Miray Ürkmezer şehit aileleri ile Miraç Kandili münasebetiyle bir araya geldi.Safranbolu Belediyesine bağlı Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) Aslanlar Şubesinde gerçekleşen...

Şehit aileleri ile kandil buluşması

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in eşi Miray Ürkmezer şehit aileleri ile Miraç Kandili münasebetiyle bir araya geldi.Safranbolu Belediyesine bağlı Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) Aslanlar Şubesinde gerçekleşen...

15 Nisan 2018 Pazar 15:12
Şehit aileleri ile kandil buluşması

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in eşi Miray Ürkmezer şehit aileleri ile Miraç Kandili münasebetiyle bir araya geldi.

Safranbolu Belediyesine bağlı Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) Aslanlar Şubesinde gerçekleşen kahvaltıda şehitlerin aileleri ağırlandı. Ev sahipliğini Miray Ürkmezer ve SAKEM Genel Koordinatörü Münevver Esen’in yaptığı programda duygusal anlar yaşandı.

Kahvaltı sonrası duygularını aktaran Miray Ürkmezer; “Bu buluşmalarda çok kıymetli şehit ailelerimizin yaralarına bir nebze olsun merhem olmayı amaçlıyoruz. Acımız ne kadar büyükse gururumuz da o kadar büyük. Şehitlerimizin anne, baba, eş, kardeş ve çocukları, bizim bu topraklarda yediğimiz her lokmanın, aldığımız her nefesin bedelini şehitlerimiz ödedi. Rabbim onlara rahmetiyle muamele etsin, Allah sizden de razı olsun, mekanları cennet olsun. Bu mübarek Kandil günü bütün şehitlerimiz için ettiğimiz dualar, okuduğumuz kuranlar kabul olsun inşallah. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Şehitler için okunun Kuran-ı Kerim sonrası, ailelere kandil simidi ikram edildi.
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