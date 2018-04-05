Safranbolu’da öğrenciler sinema ile buluştu

Karabük’ün Safranbolu ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile "Çocuklar sinema ile buluşuyor" etkinliği adı altında animasyon filmlerin gösterimleri devam ediyor.

Şuana kadar Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Misak-ı Milli ilköğretim Okulu, Şehit Atilla Bodur İlköğretim Okulu, Vilayetler Birliği İlköğretim Okulu, Ovacuma İlköğretim Okulu, Konarı İlköğretim Okulu, Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencileri tarafından izlenen animasyon filmlerin gösterimlerinin süreceği öğrenildi.

Safranbolu’da her çocuğu 7 sanat dalı olan sinemayı sevdireceklerini ve en ücra köye kadar gideceklerini kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu’nun eğitimde başarılı olduğunu, çocukların sosyal faaliyetlerle uzun eğitim maratonu arasında dinlenme fırsatı bulacaklarını düşündüklerini söyledi.

Safranbolu’nun bir kültür şehri olduğunu hatırlatan Ürkmezer, Projeyi Kaymakamlık ve Belediye işbirliği içerisinde devam ettirdiklerini, amaçlarının çocukların erken yaşta sinema gibi bir kültürel etkinliğin içerisinde bulunmalarını, sosyal yönden de gelişmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Film gösterimlerinin aralıksız devam edeceği belirtilirken miniklerin mutlulukları gözlerden kaçmadı.