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SADEP sahaya indi

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile projelendirilen ve Projeye Bağlı 15 kişilik bir ekibin çalıştığı ‘Safranbolu Acil Destek Programı’ ( SADEP ) çalışmalarına başladı.Emniyet Müdürlüğü,...

SADEP sahaya indi

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile projelendirilen ve Projeye Bağlı 15 kişilik bir ekibin çalıştığı ‘Safranbolu Acil Destek Programı’ ( SADEP ) çalışmalarına başladı.Emniyet Müdürlüğü,...

11 Nisan 2018 Çarşamba 16:53
SADEP sahaya indi

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile projelendirilen ve Projeye Bağlı 15 kişilik bir ekibin çalıştığı ‘Safranbolu Acil Destek Programı’ ( SADEP ) çalışmalarına başladı.

Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük ve Mahalle Muhtarları ile koordineli gerçekleştirilecek olan çalışma Safranbolu’daki tüm haneleri kapsıyor. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda ilk gün itibari ile olumlu geri dönüşlerin olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Bu bizleri ziyadesi ile mutlu etti” dedi.

SADEP çalışmaları kapsamında Safranbolu’da ikamet eden tüm vatandaşların hanelerine ziyarette bulunacaklarını kaydeden Ürkmezer, Safranbolu’da vatandaşların Kaymakamlık ya da Belediye yetkililerine doğrudan ulaşabilmeleri adına çeşitli yollar üretiyoruz. WhatsApp, Halk Günü Toplantıları ya da bizzat ziyaretler, esnaf gezileri gibi ancak bizlere ulaşamayan ya da bizim ulaşamadığımız hasta, bakıma muhtaç, engelli vb. vatandaşlarımız da var. Bunun bilincindeyiz. Bu nedenle Devletimizin yanlarında olduğunu hatırlatmak için Safranbolu Acil Destek Programını geliştirdik. Bu program kapsamında bünyemizde oluşturduğumuz ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü destekleri ile eğitim alan 15 personelimiz bu gün itibari ile vatandaşlarımız ile buluşmaya başladı” diye konuştu.

Hane ziyaretlerinden nasıl bir durumda yaşadıklarını, belediye ve kaymakamlık hizmetleri hakkında neler düşündüklerini, önerilerine kadar her türlü dertlerini dinleyeceklerini hatırlatan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Gün sonunda SADEP personeli yaptıkları istişare sonucunda gerçekleştirilen çalışmanın olumlu geri dönüşleri olduğunu yani doğru yolda olduklarını söyledi.

Evleri ziyaret edilen ve hatırları sorulan bazı vatandaşlar ise, “Kaymakamımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Özellikle toplantılara bazı sebeplerden dolayı katılamayan, engelli olanlar dertlerini paylaşamıyorlardı. Bu çalışma her bakımdan vatandaşla Devleti buluşturuyor. Taleplerimizi, isteklerimizi, mahallemizde, köyümüzde yapılmasını istediğimiz projeleri anlatabiliyoruz. Arkadaşlarımızın ilgisine ve güler yüzlerine de ayrıca teşekkür ediyoruz” diyerek görüşlerini bildirdiler.
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