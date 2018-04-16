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SADEP çalışmalarına başladı

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile projelendirilen ve Projeye Bağlı 15 kişilik bir ekibin çalıştığı ‘Safranbolu Acil Destek Programı’ (SADEP) çalışmalarına başladı.Proje kapsamında hedeflenen...

SADEP çalışmalarına başladı

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile projelendirilen ve Projeye Bağlı 15 kişilik bir ekibin çalıştığı ‘Safranbolu Acil Destek Programı’ (SADEP) çalışmalarına başladı.Proje kapsamında hedeflenen...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:25
SADEP çalışmalarına başladı

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile projelendirilen ve Projeye Bağlı 15 kişilik bir ekibin çalıştığı ‘Safranbolu Acil Destek Programı’ (SADEP) çalışmalarına başladı.

Proje kapsamında hedeflenen Safranbolu’da bulunan tüm hanelerin teker teker gezilerek, her konuda desteğe ihtiyacı olup da devlet kurumlarına ulaşamayan aileler tespit edilip gerekli çalışmaların başlatılması hedefleniyor.

Alanında profesyonel ekiplerin çalıştığı projede, ailelerle kurulan yakın temas sonucu maddi manevi hukuksal ya da bireysel sıkıntıları olan ailelere tespit edip onlara rehberlik etmek hedefleniyor.

Okuma yazma bilmeyen destek alabilecek yakınları olmayan, kamusal işlerini ve hukuki haklarını bilmeyen ya da kurumlara sıkıntılarını iletmekten icap duyan vatandaşların yol göstericisi olmak hedefleniyor.

Vatandaş odaklı hizmet politikasını benimsediklerini, her kesimden vatandaşın devlet kurumlarına ulaşabilmelerini, devletin hizmetini vatandaşın kapısına götürülecek bu projenin herkes için önemli bir çalışma olacağını ifade eden, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer sözlerine şöyle devam etti:

“Dinimiz ve kültürümüz gereği Peygamber efendimizin bir Hadis-i Şeriflerinde buyurduğu gibi ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ düşüncesiyle başlattığımız projede ihtiyaç sahiplerini tespit ederek imkanlar dahilinde destek olmaktır. Toplumun huzuru birlik, beraberlik ve yardımlaşma ile gerçekleşir. Bu nedenle devletimizin bize verdiği imkanları vatandaşlarımıza götürmeyi kendimize borç biliyoruz.”

Köy, Mahalle ve Semtlerde evlerine gidilen vatandaşların memnuniyeti dikkatlerden kaçmadı.
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