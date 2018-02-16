Öğrenciler şehit astsubayın kabrini ziyaret etti

Safranbolu Kanunî Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri şehit Ömer Bilal Akpınar’ın kabrine ziyaret.

Safranbolu Kanuni ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri geçtiğimiz hafta Afrin operasyonunda şehit olan ve 10 binlerce Karabüklünün katıldığı bir törenle Safranbolu şehitliğine defnedilen Ömer Bilal Akpınar’ın kabrini ziyaret etti. Burada Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ali Aslankaya’nın Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler dua etti.

Düzenlenen törende kısa bir konuşma yapan okul müdürü İbrahim Sezer ,bizler burada rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayalım, rahat rahat okulumuza gidelim, parklarda oynayalım diye vatanı ve milleti için şehit düşen Ömer Bilal Akpınar şehidimizin huzurundayız ifadelerini kullandı.

Törene şehit annesi ve babasının yanısıra 180 öğrenci 8 öğretmen ile okul yöneticileri katıldı.

Şehit annesi Ülker Akpınar, burada öğrencilere yaptığı konuşmada vatan ve millet sevgisi ile bağımsızlığın anlam ve önemini belirtti.

Anne Akpınar, öğrencilere çok çalışarak bu vatanı yüceltmelerini de söyleyerek, yarın vatanımız tekrar tehlikeye girerse sizlerde bu vatanı canınız pahasına koruyun ifadelerinde bulundu.

Tören sonunda öğrenciler şehit annesinin elini öperken, şehit annesi ise hepiniz benim Bilal’imsiniz diyerek öğrencileri bağrına bastı.