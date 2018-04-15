Minikler sinemayı sevdi

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile başlayan ve Safranbolu’daki tüm okulları kapsayan “Safranbolu’da Çocuklar Sinemayla Buluşuyor” projesi kapsamında film gösterimleri devam ediyor.

Proje kapsamında film gösterimi son olarak Vilayetler Birliği Ortaokulu, Kirkille İlk ve Ortaokulu, Abdurrahman Yerlikaya İmam Hatip Lisesi ile Şehit Mustafa Arık İlkokulunda yapıldı. Öğrencilerin filme ilgisinin yoğun olduğu gözlenirken, Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli hem çocuklarla yakından ilgileniyor hem de patlamış mısır ve su ikramında bulunuyorlar.

Ailelerden ve okul yönetimlerinden olumlu geri dönüşlerin olduğunu ve bunun kendilerini mutlu ettiğini belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Amacımız çocuklarımızın sosyal yönden gelişmelerini, kötü bağımlılıklardan uzak durmalarını sağlamak ve 7. sanat dalı olan Sinemaya ilgilerini arttırmak. Bu bağlamda Kaymakamlık ve Belediye olarak çocuklarımız için çeşitli projeler üretiyoruz. Etkinliklerde onları da rol almalarını sağlıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi onlardan yalnızca bol bol okumaları ve dersleri ile daha çok ilgilenmeleridir” dedi.