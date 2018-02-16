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KBÜ’lü öğrencilerden “3 Boyutlu Yazıcı Sergisi”

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Fakültesi tarafından Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Tasarım Zirvesi kapsamında "3 Boyutlu Yazıcı Sergisi" açıldı.Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin...

KBÜ’lü öğrencilerden “3 Boyutlu Yazıcı Sergisi”

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Fakültesi tarafından Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Tasarım Zirvesi kapsamında "3 Boyutlu Yazıcı Sergisi" açıldı.Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin...

16 Şubat 2018 Cuma 18:08
KBÜ’lü öğrencilerden “3 Boyutlu Yazıcı Sergisi”

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Fakültesi tarafından Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Tasarım Zirvesi kapsamında "3 Boyutlu Yazıcı Sergisi" açıldı.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu “3 Boyutlu Yazıcılar Sergisi” Teknoloji Fakültesinin fuaye salonunda gerçekleştirildi. Açılışta konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, sergide çalışmaları yer alan öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi.

Öğrencilerin 3 boyutlu yazıcılarla çok güzel işler yaptığını ifade eden Rektör Polat, "Artık 3 boyutlu yazıcılar dünyada her şeyimizi kapsayacak. Bizim öğrencilerimizin de eş zamanlı olarak bu işleri takip ediyor olması, uyum sağlıyor olması çok önemli. Umarım daha da güzel işler yapacaklar. Öğrencilerimize öncülük eden hocalarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir özveri ile öğrencilerimize öncülük etmişler." dedi.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü tarafından her yıl 3 boyutlu yazıcı sergisinin düzenlendiğini dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar ise, bu sergi ile öğrencilerimizin hem adaptasyonu sağlanıyor hem de burada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine de geleceğin teknolojisini de göstermeye çalışıyoruz ifadelerinde bulundu.

Açılışa, Polat’ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Teknoloji Dekanı Prof. Dr. Ali Güngör, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Türk, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerim Çetinkaya, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
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