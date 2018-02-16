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KBÜ’de okuyan uluslararası öğrenciler “Payitaht Abdülhamid” setini gezdi

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören 44 ülkeden öğrenciler, Kocaeli’de çekimleri devam eden Sultan 2. Abdülhamid’in hayatını konu alan “Payitaht Abdülhamid” dizisinin çekildiği Seka Film Platosu’nu ziyaret etti.Sultan Abdülhamid...

KBÜ’de okuyan uluslararası öğrenciler “Payitaht Abdülhamid” setini gezdi

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören 44 ülkeden öğrenciler, Kocaeli’de çekimleri devam eden Sultan 2. Abdülhamid’in hayatını konu alan “Payitaht Abdülhamid” dizisinin çekildiği Seka Film Platosu’nu ziyaret etti.Sultan Abdülhamid...

16 Şubat 2018 Cuma 17:49
KBÜ’de okuyan uluslararası öğrenciler “Payitaht Abdülhamid” setini gezdi

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören 44 ülkeden öğrenciler, Kocaeli’de çekimleri devam eden Sultan 2. Abdülhamid’in hayatını konu alan “Payitaht Abdülhamid” dizisinin çekildiği Seka Film Platosu’nu ziyaret etti.

Sultan Abdülhamid Han’ın etki ettiği ve elçiler gönderdiği ülkelerin öğrencilerinin de aralarında bulunduğu İran, Irak, Ürdün, Mısır, Pakistan, Afganistan, Somali, Sudan, Malezya, Yemen, Çad, Japonya, Malavi, Cibuti, Libya, Moğolistan, Kenya, Mali, Balkan ve Türk Cumhuriyetlerindeki ülkelerden kafile, İzmit’teki Seka Film Platosu’nda tamamen yenilenen, döneme uygun hale getirilen setleri ile Yıldız Sarayı’nın ve ve İstiklal Caddesi’nin birebir inşa edilen yapılarını gezdi. Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kulübü’nün organize ettiği gezide öğrenciler platodaki tarihi mekanları ziyaret ederek, fotoğraf çektirdi. Öğrenciler, dizinin oyuncuları ve yapım ekibi ile görüşerek, dizi hakkında bilgi aldı. Dizide Damat Mahmud Celaleddin Paşa’yı canlandıran Hakan Boyav ile tanışan öğrenciler, kendisine çini tabak hediye etti, günün anısına fotoğraf çektirdi.
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