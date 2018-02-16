Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.987
DOLAR
3.7434
STERLİN
5.2606
EURO
4.6593
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’ SERGİSİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’...

KBÜ’de mini dünya kupası maçları başladı

Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi’nin (TÖMER) organize ettiği ve Üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerden oluşan takımların yarıştığı mini dünya kupası maçları Ay Yıldızlı Stadyum’da başladı.Türkiye...

KBÜ’de mini dünya kupası maçları başladı

Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi’nin (TÖMER) organize ettiği ve Üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerden oluşan takımların yarıştığı mini dünya kupası maçları Ay Yıldızlı Stadyum’da başladı.Türkiye...

16 Şubat 2018 Cuma 17:23
KBÜ’de mini dünya kupası maçları başladı

Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi’nin (TÖMER) organize ettiği ve Üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerden oluşan takımların yarıştığı mini dünya kupası maçları Ay Yıldızlı Stadyum’da başladı.

Türkiye başta olmak üzere Filistin, Kırgızistan, Azerbaycan, Yemen, Türkmenistan, Çad, Somali, Cibuti, Mısır ve Suriye takımları kupanın sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Açılış maçlarının yapıldığı etkinlikte dünya karmasından oluşan KBÜ Tömer ile Türkmenistan karşılaştı. Oldukça heyecanlı geçen maçın sonucunda Türkmenistan rakibini 4-0 mağlup etti. Diğer karşılaşmalarda ise Filistin Kırgızistan’ı 3-0 mağlup ederken, Çad rakibi Somali’yi 5-0 gibi net bir skorla yendi.

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin birbirlerini tanıma imkânı da bulduğu etkinlik 28 Ocak’ta oynanacak final maçı ile son bulacak.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KBÜ’de okuyan uluslararası öğrenciler “Payitaht Abdülhamid” setini gezdi
KBÜ’de okuyan uluslararası öğrenciler “Payitaht Abdülhamid” setini gezdi
KBÜ’lü öğrencilerden “3 Boyutlu Yazıcı Sergisi”
KBÜ’lü öğrencilerden “3 Boyutlu Yazıcı Sergisi”
Öğrenciler şehit astsubayın kabrini ziyaret etti
Öğrenciler şehit astsubayın kabrini ziyaret etti

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim