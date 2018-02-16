KBÜ’de mini dünya kupası maçları başladı

Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi’nin (TÖMER) organize ettiği ve Üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerden oluşan takımların yarıştığı mini dünya kupası maçları Ay Yıldızlı Stadyum’da başladı.

Türkiye başta olmak üzere Filistin, Kırgızistan, Azerbaycan, Yemen, Türkmenistan, Çad, Somali, Cibuti, Mısır ve Suriye takımları kupanın sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Açılış maçlarının yapıldığı etkinlikte dünya karmasından oluşan KBÜ Tömer ile Türkmenistan karşılaştı. Oldukça heyecanlı geçen maçın sonucunda Türkmenistan rakibini 4-0 mağlup etti. Diğer karşılaşmalarda ise Filistin Kırgızistan’ı 3-0 mağlup ederken, Çad rakibi Somali’yi 5-0 gibi net bir skorla yendi.

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin birbirlerini tanıma imkânı da bulduğu etkinlik 28 Ocak’ta oynanacak final maçı ile son bulacak.