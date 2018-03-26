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KBÜ’de ‘Cephe Gerisinde Vatan Savunması’ konferansı

Karabük Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından “Cephe Gerisinde Vatan Savunması” konulu konferans düzenlendi.15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta konuşmacı olarak ANKA Enstitüsü Başkanı...

KBÜ’de ‘Cephe Gerisinde Vatan Savunması’ konferansı

Karabük Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından “Cephe Gerisinde Vatan Savunması” konulu konferans düzenlendi.15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta konuşmacı olarak ANKA Enstitüsü Başkanı...

26 Mart 2018 Pazartesi 18:24
KBÜ’de ‘Cephe Gerisinde Vatan Savunması’ konferansı

Karabük Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından “Cephe Gerisinde Vatan Savunması” konulu konferans düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta konuşmacı olarak ANKA Enstitüsü Başkanı Emekli Albay Rafet Aslantaş ve ANKA Enstitüsü Başkan Yardımcısı Mustafa Engin Öktem yer aldı.

Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Operasyonu’nu jeopolitik açıdan değerlendiren ANKA Enstitüsü Başkanı Emekli Albay Rafet Aslantaş, Türkiye’nin PYD/PKK terör örgütünün Akdeniz’e uzanmasını engellemek için Suriye’nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı’na başladığını söyledi.

Afrin’in, 2013 yılından itibaren IŞİD’in ele geçirdiği Rakka, Menbic, El Bab ve Cerablus’tan kaçanlar için sığınak olduğunun altını çizen Aslantaş, “Yedi kasaba ve 365 köyden oluşan Afrin’in 400 bin civarındaki nüfusu bu göçlerle iki katına çıktı. PKK, Afrin’de 1980’li yıllardan bu yana varlığını sürdürmekteydi.” diye konuştu.

Bazı ülkelerin bölgedeki terör örgütlerini çıkarları doğrultusunda kullandığını anlatan Aslantaş, Türkiye’nin uyarılarına rağmen ABD’nin PKK terör örgütüne silah yardımı yapmaya devam ettiğini belirtti.

Afrin’in stratejik açıdan büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Aslantaş, yapılan operasyon ile birlikte terör örgütünün Akdeniz bölgesini kontrol altına alma girişiminin engellendiğini söyledi.

ANKA Enstitüsü Başkan Yardımcısı Mustafa Engin Öktem ise konuşmasında sosyal medya üzerinden yapılan algı operasyonlarına değinerek, uluslararası medya kuruluşlarının aktardıkları bilgilerle insanların fikir yapılarını etkilediklerini anlattı. Öktem, Zeytin Dalı Harekatı’nda algı operasyonlarına karşı dikkatli olmamız gerektiğini ifade ederek terör örgütü üye ve yandaşlarının sahte görsel ve bilgileri kullanarak bölgedeki sivil kayıplar hakkında da yanlış bilgi yaydığını dile getirdi.
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