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KBÜ’de "Bir Yazar Bir Kitap" projesi

KBÜ Kütüphane Daire Başkanlığının "Bir Kitap Bir Yazar" Projesi kapsamında yazar Metin Köse dinleyicilerle söyleşi yaptı.Programda konuşan Köse, 2010 yılında çıkarttığı "Mükellefiyet" kitabını sinemaya uyarlanacağını kaydetti.Söz...

KBÜ’de "Bir Yazar Bir Kitap" projesi

KBÜ Kütüphane Daire Başkanlığının "Bir Kitap Bir Yazar" Projesi kapsamında yazar Metin Köse dinleyicilerle söyleşi yaptı.Programda konuşan Köse, 2010 yılında çıkarttığı "Mükellefiyet" kitabını sinemaya uyarlanacağını kaydetti.Söz...

17 Mart 2018 Cumartesi 17:45
KBÜ’de "Bir Yazar Bir Kitap" projesi

KBÜ Kütüphane Daire Başkanlığının "Bir Kitap Bir Yazar" Projesi kapsamında yazar Metin Köse dinleyicilerle söyleşi yaptı.

Programda konuşan Köse, 2010 yılında çıkarttığı "Mükellefiyet" kitabını sinemaya uyarlanacağını kaydetti.

Söz konusu kitabında Puşkin’den esinlendiğini aktaran Köse, "Benim bu üçlemem Puşkin’den esinlenerek çıktı. O da ’Goryuhina Köyü Tarihi’ üçlemesinde doğduğu yeri anlatıyor ve bunu başardığı için mutludur. Puşkin gibi bir adamı emekliye ayrıldı diye mutlu edecek ne olabilir diye düşündüm. Anladım ki kendi doğduğun yeri yazmak insanı mutlu ediyormuş. Puşkin beni geçmişime götürdü, şimdi en az onun kadar mutluyum." dedi.

Söyleşide yazarlığa nasıl adım attığına da değinen Köse “Yazarlık inattır” dedi ve ilk zamanlar kitapevlerine gittiğinde red yediğini ama asla pes etmediğini ve sürekli üstüne gittiğini belirterek genç yazar adaylarına destek verdi.
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