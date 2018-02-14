Karabük’te Memur-Sen’den Afrin harekatına tam destek

Memur-Sen Karabük Şube Temsilciliği, ’Tüm Anadolu ayaktayız, emperyalizme karşı savaştayız’ sloganıyla Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için basın açıklaması yaptı.

Karabük eski Belediye binası önünde yapılan basın açıklamasına sendikaya bağlı şube yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından basın açıklamasını yapan Memur Sen Karabük Şuba Başkan vekili Fazlı Özçelik, Zeytin Dalı Harekatının Türkiye’nin emperyalizme direnme iradesinin, emperyalistlerin Suriye’de oluşturmak istediği düzeni reddetme mücadelesinin adı olduğunu belirterek, “Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan ülküsü etrafında tek vücut olduğumuzu, bir ve diri olduğumuzu, tüm renkleriyle kardeş olduğumuzu, dünyaya göstermek için buradayız. Afrin’de işimizin olmadığını düşünenler, siyonistlerin tepkisinden korkanlar, şunu bilmelidirler ki kendi geleceğini, kendisi tayin eden, karar alırken batının onayını değil milletinin onayını alan büyük ve güçlü Türkiye var” dedi.

Türk milletinin, tarih boyunca, zulmün ve zalimin karşısında olduğunu, tüm dünyanın bilmesi gerektiğini vurgulayan Özçelik, “Emperyal kulvarda, kapitalist blokta yer alan sözüm ona müttefik ve dost ülkelerin Türkiye’ye yönelik örtülü savaş ilanını, “sivil hassasiyeti” ambalajıyla perdelemeye çalışanlar var. Afrin’de yaşananlar üzerinden ortaya çıkan iki fotoğraf var. İlki; küresel terörle mücadele konusunda bedenini taşın altına koyan, Türkiye’dir. İkincisi ise terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan, silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleriyle stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye’nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şer şebekesidir. Bu yüzden, sınırımızın yanı başında cirit atmaya yeltenen terör örgütlerinin kuruluş tarihçesini, Afrin’de yaşananların çerçevesini, Afrin merkezli Zeytin Dalı Harekatının esbabı mucibesini doğru bir içerikle ortaya koymak gerekiyor. Bunu başardığımızda, tarihin ve coğrafyanın Türkiye’ye yüklediği misyonun gereklerini, cephede verilen mücadelenin anlamını ve değerini doğru kavrayabilir ve bütün çıplaklığıyla bihakkın anlatabiliriz. Emperyalizmin yerli lejyonerlerinin, kapitalizmin içerideki sinsi işbirlikçilerinin algılarda oluşturmak istedikleri cepheyi de ancak bu şekilde dağıtabiliriz. Zeytin Dalı, Türkiye’nin emperyalizme direnme iradesinin, emperyalistlerin Suriye’de oluşturmak istediği düzeni reddetme mücadelesinin adıdır.

Afrin, emperyal aklın çöküşünü sağlayacak, sömürgen devletlerin Ortadoğu’dan göçüşünü hızlandıracak iradenin karargahıdır. Suriye’de oluşturmak istedikleri düzen öyle kirli bir düzen ki; tarihte eşine pek az rastlanır şekilde milyonlarca insanı katletti, yerlerinden yurdundan etti. Bu, emperyalizmin “toza dönüştürme stratejisi”dir. Toza dönüştürme stratejisi, emperyalizmin masa başında kurguladığı ve bizim medeniyet coğrafyamızda birkaç asırdır uyguladığı bir şiddet stratejisidir. Bu stratejinin uygulama aparatı, terörizmdir. Kullanışlı aptalları, terör örgütleridir. Emperyalizm, uluslararası hukukun oluşturduğu sızıntılardan faydalanarak bu hakikati gizlemeye çalışsa da, ortalığa saçılan cüruf, çirkef her şeyi ayan beyan bize göstermektedir. DEAŞ’ı, PKK/PYD’yi ve FETÖ’yü bu noktadan değerlendirdiğimizde, ülkemizde ve bölgemizde son beş yıldır yaşananları daha net anlamış oluruz. DEAŞ, PKK/PYD ve FETÖ arasındaki hem gizli hem de kirli ittifak, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Afrin’de yürütülen operasyona karşı içeride karşıt cephe oluşturmak için ter ve dil dökenler de bizim nazarımızda bu kirli ittifakın, tapınak şövalyeleri hükmündedir” diye konuştu.

Özçelik, Türkiye’nin Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nı bütün benlikleriyle destelediklerini de kaydederek cephede vuruşan askerlerimize de “Allah yardımcınız olsun” diyoruz diyerek konuşmasını tamamladı.