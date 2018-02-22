Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116120
ALTIN
161.609
DOLAR
3.7995
STERLİN
5.2673
EURO
4.6673

Karabük’te BAKKA-İş Kur Proje Akademisi eğitimleri başladı

BAKKA-İş Kur Proje Akademisi protokolü kapsamında İş Kur’un geçen günlerde açılışı yapılan yeni hizmet binası eğitim salonunda İş Kur çalışanlarına yönelik 3 günlük Proje Döngüsü Eğitimi gerçekleştirildi.Karabük İşgücü...

Karabük’te BAKKA-İş Kur Proje Akademisi eğitimleri başladı

BAKKA-İş Kur Proje Akademisi protokolü kapsamında İş Kur’un geçen günlerde açılışı yapılan yeni hizmet binası eğitim salonunda İş Kur çalışanlarına yönelik 3 günlük Proje Döngüsü Eğitimi gerçekleştirildi.Karabük İşgücü...

22 Şubat 2018 Perşembe 10:46
Karabük’te BAKKA-İş Kur Proje Akademisi eğitimleri başladı

BAKKA-İş Kur Proje Akademisi protokolü kapsamında İş Kur’un geçen günlerde açılışı yapılan yeni hizmet binası eğitim salonunda İş Kur çalışanlarına yönelik 3 günlük Proje Döngüsü Eğitimi gerçekleştirildi.

Karabük İşgücü Piyasasına yön veren en önemli aktörlerden biri olan İş Kur, İşgücü Piyasasında karşılaşılan sorunların çözümü noktasında sürdürülebilir projeler hazırlama ve uygulama ile ilgili hazır hale getirilmiş oldu. BAKKA,Avrupa Birliği ve Ulusal Ajansın desteklediği projelerin oluşturulması ile ilgili eğitim, Proje Uzmanı ve Eğitmen Esra Uzel Yüncüler tarafından verildi. "Eğitim her daim önceliğimizdir" vurgusunu yapan İş Kur İl Müdürü Coşkun Güven alınan bu eğitimle işgücü piyasasında özellikle iş arayanların niteliklerini artıracak, iş arayanla işgücü piyasası arasındaki uyumu en iyi seviyeye ulaştıracak yeni projelere imza atılacağını belirtti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KBÜ’de okuyan uluslararası öğrenciler “Payitaht Abdülhamid” setini gezdi
KBÜ’de okuyan uluslararası öğrenciler “Payitaht Abdülhamid” setini gezdi
KBÜ’lü öğrencilerden “3 Boyutlu Yazıcı Sergisi”
KBÜ’lü öğrencilerden “3 Boyutlu Yazıcı Sergisi”
KBÜ’de mini dünya kupası maçları başladı
KBÜ’de mini dünya kupası maçları başladı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim