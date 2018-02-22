Karabük’te BAKKA-İş Kur Proje Akademisi eğitimleri başladı

BAKKA-İş Kur Proje Akademisi protokolü kapsamında İş Kur’un geçen günlerde açılışı yapılan yeni hizmet binası eğitim salonunda İş Kur çalışanlarına yönelik 3 günlük Proje Döngüsü Eğitimi gerçekleştirildi.

Karabük İşgücü Piyasasına yön veren en önemli aktörlerden biri olan İş Kur, İşgücü Piyasasında karşılaşılan sorunların çözümü noktasında sürdürülebilir projeler hazırlama ve uygulama ile ilgili hazır hale getirilmiş oldu. BAKKA,Avrupa Birliği ve Ulusal Ajansın desteklediği projelerin oluşturulması ile ilgili eğitim, Proje Uzmanı ve Eğitmen Esra Uzel Yüncüler tarafından verildi. "Eğitim her daim önceliğimizdir" vurgusunu yapan İş Kur İl Müdürü Coşkun Güven alınan bu eğitimle işgücü piyasasında özellikle iş arayanların niteliklerini artıracak, iş arayanla işgücü piyasası arasındaki uyumu en iyi seviyeye ulaştıracak yeni projelere imza atılacağını belirtti.