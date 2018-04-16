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Karabük Üniversitesi’nde "Hz. Peygamberi yeniden düşünmek" konferansı

Karabük Üniversitesinde “Hz. Peygamberi Yeniden Düşünmek” konulu konferans gerçekleştirildi.Konferansa konuşmacı olarak katılan Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Yasin Pişgin, ilk olarak konferansın ismine dikkat...

Karabük Üniversitesi’nde "Hz. Peygamberi yeniden düşünmek" konferansı

Karabük Üniversitesinde “Hz. Peygamberi Yeniden Düşünmek” konulu konferans gerçekleştirildi.Konferansa konuşmacı olarak katılan Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Yasin Pişgin, ilk olarak konferansın ismine dikkat...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:49
Karabük Üniversitesi’nde "Hz. Peygamberi yeniden düşünmek" konferansı

Karabük Üniversitesinde “Hz. Peygamberi Yeniden Düşünmek” konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Yasin Pişgin, ilk olarak konferansın ismine dikkat çekerek, “Hz. Peygamberi yeniden düşünmek, aslında fabrika ayarlarımıza dönmektir, Allah’ın, Hz. Peygamber’e Kur’an-ı inkar eden o güruha karşı, ”Ben size peygamberim demeden önce içinizde bir ömür kaldım, akletmiyor musunuz?” de diyerek, Hz. Peygamber’in ahlakını nübüvvet öncesinde korudu. Dinin bekasının bir bölümü Allah Resul’üdür. Mesela dinin ana sütunu namazdır ve namazın mimarisinin tamamı Allah Resulü’nün inşası ile gerçekleşmiştir. Buradan şöyle bir manzara çıkıyor. Allah, Peygamberin sünnetini adeta dinin kök hücresine kazımış.”

Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Güneş, Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Genel Sekreter Lütfü Köm, Fakülte Dekanları, Daire Başkanları, akademik-idari personel ve çok sayıda katılımcı yer aldı.
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