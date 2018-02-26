Karabük UMKE ilk tatbikatını Aladağ’da gerçekleştirdi

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimine bağlı UMKE tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı 2018 yılı faaliyet planı çerçevesinde yapılacak olan eğitim ve tatbikatların ilki Aladağ ormanlarında gerçekleştirildi.

Aladağ mevkiinde yapılan eğitime, UMKE Eğitim ve Tatbikat sorumluları Sadık Başkaya ve Faruk Tümen’inde içinde bulunduğu 8 eğitmen toplam 47 UMKE personeli katıldı.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Sedat Özdemir’in de ziyarette bulunduğu 2 gece 3 gün süren tatbikat çerçevesinde afetlerde kriz yönetimi, medikal çanta eğitimi ve saha uygulamaları, olay yeri yönetimi, enkaz ve göçük altından yaralı kurtarma prensipleri, araç kazalarında acil olgulara yaklaşım ve müdahalede yapılması gerekenler, triyaj uygulamaları, yaralı taşıma ve paketleme teknikleri eğitim verildi. Hazırlanan tatbikat alanında konulara yönelik uygulamalı eğitimler de gerçekleştirildi.

Tatbikatta ayrıca, Karabük AFAD Müdürlüğü ile yapılan iş birliği neticesinde UMKE ekiplerine temel dağcılık eğitimi de verildi.

Tatbikat sonunda tüm personele katılımcı belgeleri verildikten sonra faaliyet sonlandırıldı.