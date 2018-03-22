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İŞKUR’da “İş’te Kariyer” eğitimleri başladı

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Teknik Destek Yardımı kapsamında İŞKUR personelinin eğitimine yönelik “İş’te Kariyer” eğitimleri başlatıldı.İŞKUR Karabük İl...

İŞKUR’da “İş’te Kariyer” eğitimleri başladı

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Teknik Destek Yardımı kapsamında İŞKUR personelinin eğitimine yönelik “İş’te Kariyer” eğitimleri başlatıldı.İŞKUR Karabük İl...

22 Mart 2018 Perşembe 19:12
İŞKUR’da “İş’te Kariyer” eğitimleri başladı

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Teknik Destek Yardımı kapsamında İŞKUR personelinin eğitimine yönelik “İş’te Kariyer” eğitimleri başlatıldı.

İŞKUR Karabük İl Müdürü Coşkun Güven, yaptığı açıklamada, İŞKUR çalışanlarının iş gücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetleri, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik daha etkin danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunabilmeleri için bu projeyi hazırladıklarını söyledi.

İŞKUR olarak BAKKA’nın Teknik Destek Çağrı döneminde hazırladıkları projenin başarılı bulunduğunu belirten Güven, "Personelimizin kariyer gelişimine katkı sağlayacak bir eğitim. Amacımız, kurumdan hizmet alan iş gücü ve iş verenlere daha kaliteli hizmet sunmak ve kurumsal kalitenin artırılması." diyerek BAKKA’ya teşekkür etti.

Eğitim Uzmanı Özlem Şen tarafından , İŞKUR eğitim salonunda beş gün sürecek olan İŞ’te Kariyer eğitimini alan İŞKUR personeli , aldıkları eğitim bilgilerini , işgücü piyasasında kurumun etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarda kullanacak olup, danışmanlık hizmetleri kapsamında yararlanıcılara da etkili danışmalık hizmeti verecekleri de kaydedildi.
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