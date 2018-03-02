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İşadamı Remzi Özçelik, şampiyon sporcuları ödüllendirdi

Boksta Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceye giren Karabüklü sporcular, işadamı Remzi Özçelik tarafından ödüllendirildi.Demir Çelik alanında hizmet veren işadamı Remzi Özçelik, Karabük Emniyet Müdürlüğünde görevli polis...

İşadamı Remzi Özçelik, şampiyon sporcuları ödüllendirdi

Boksta Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceye giren Karabüklü sporcular, işadamı Remzi Özçelik tarafından ödüllendirildi.Demir Çelik alanında hizmet veren işadamı Remzi Özçelik, Karabük Emniyet Müdürlüğünde görevli polis...

02 Mart 2018 Cuma 10:50
İşadamı Remzi Özçelik, şampiyon sporcuları ödüllendirdi

Boksta Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceye giren Karabüklü sporcular, işadamı Remzi Özçelik tarafından ödüllendirildi.

Demir Çelik alanında hizmet veren işadamı Remzi Özçelik, Karabük Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Baykan Arslan antrenörlüğünde ulusal ve uluslararası şampiyonlarda başarılı olan boksörleri ağırladı. Sporcularla birlikte yemek yiyen işadamı Özçelik başarılarından dolayı sporcuları tek tek kutlayarak birer altınla ödüllendirdi.

16 yıldan bu yana antrenörlük yapan polis memuru Baykan Arslan, Karabük’ün kendi alt yapısından yetiştirdiği 27’sinin de Milli Sporcu olduğu ve yıllar içerisinde Türkiye’den, Avrupa Şampiyonasından ve Dünya Turnuvalarından Karabük Boks takımından birçok şampiyon çıktığını söyledi.

Arslan, “Daha öncede Çelikoğlu D.Ç Yönetim Kurulu Başkanımız Remzi Özçelik takımımıza Karabük’te ilk defa ciddi destekleri olan bir işadamımız. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türkiye’de derece almış sporcularımıza aylık burs desteği vardı. Bu desteği bu yılda sürdürüyor. Karabük standartlarının çok üstünde bir durumdayız. Bu zaman kadar hep yalnızlıktan şikayet ediyorduk ama Remzi Özçelik gibi değerli saygın bir işadamımız bizlere büyük destek veriyor.” dedi.

Ulusal ve Uluslararası alanda başarılı olan milli sporcuları birer Cumhuriyet Altını ve yıllık eğitim bursu ile ödüllendiren Çelikoğlu D.Ç. Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Özçelik, Türkiye’nin dış ülkelerde ki tanıtımı açısından diğer iş adamlarının da sporculara destek vermesi gerektiğini söyleyerek, “ Biz bir gönüllü teşekkül şeklinde sosyal sorumluluk projesi olarak bunu yürütüyoruz. Allah’a şükür ki amaçladığımız gibi de gidiyor. Vatana millete yararlı, güçlü, ahlaklı ve milli duygusu yükselmiş çocuklarımız yetişiyor. Bu çocuklarımızı bu atmosferde yetiştirerek yarınlara hazırlamak hem kendileri hem aileleri hem de memleketimiz için güzel bir nesil yetişmesine karınca kararı bir katkı vermiş oluyoruz. İnşallah daha uzun yıllar bu gençlerimiz kendi branşlarında başta Avrupa olmak üzere Dünya şampiyonluğunda şanlı bayrağımızı hep göklerde dalgalandırmalarını arzuluyoruz. Göğsümüzü kabartan bu güzel kardeşlerimizin bugün elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Karabük’ün ilk Avrupa şampiyonu olan milli sporcusu Elif Güneri ise, işadamı Özçelik’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, bu yıl yapılacak olan dünya kadınlar boks şampiyonasında şampiyon olmak için söz verdi.
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