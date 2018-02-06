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İl Sağlık Müdürlüğü yeni binasına taşındı

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı. Yeni hizmet binasında gazetecilerle bir araya gelen Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Eğitim Araştırma Hastanesine ilave olarak 150 yataklı yeni hastane yaptırılacağını,...

İl Sağlık Müdürlüğü yeni binasına taşındı

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı. Yeni hizmet binasında gazetecilerle bir araya gelen Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Eğitim Araştırma Hastanesine ilave olarak 150 yataklı yeni hastane yaptırılacağını,...

06 Şubat 2018 Salı 17:40
İl Sağlık Müdürlüğü yeni binasına taşındı

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı. Yeni hizmet binasında gazetecilerle bir araya gelen Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Eğitim Araştırma Hastanesine ilave olarak 150 yataklı yeni hastane yaptırılacağını, hastane inşasına da bu yıl başlanacağını söyledi.

Karabük Sağlık Müdürlüğü 2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı, İl Müdürü Ahmet Sarı başkanlığında yapıldı.

Sarı, toplantıda yaptığı konuşmada, 244 bin nüfuslu kentte 240 bin kişinin aile hekimine kayıtlı olduğunu belirterek, kentte 5 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 6 Toplum Sağlığı Merkezi, 30 Aile Sağlığı Merkezi, 78 Aile Hekimliği Birimi, 15 Sağlık Evi ile birer halk sağlığı laboratuarı, KETEM, Verem Savaş Dispanseri olduğunu kaydetti.

Kente sağlık kurumu olarak ayrıca bir eğitim ve araştırma hastanesi, ikişer devlet ve ilçe entegre devlet hastanesi ile ağız ve diş sağlığı merkezi ve bir özel hastane bulunduğunu aktaran Sarı, "Araştırma hastanesine ek olarak yapılacak olan 150 yataklı hastanenin çalışmalarına bu yıl içinde başlanacak. Sağlık alanındaki çalışmaların daha iyi olması için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Toplantıda, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İsmail Kara,Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz.Dr. Sedat Özdemir ,Başkan yardımcıları Mustafa Mızrak,Hakkı Yıldız,Dr. Turhan Sarıcı ile hastane başhekimleri de hazır bulundu.
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