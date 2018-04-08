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Göktepe şenliği Almanya’da yapılacak

Almanya Karabük-Yenice Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri bir araya gelerek Mayıs ayında düzenlenecek olan Göktepe şenliği hakkında istişare toplantısı yaptı.Almanya Karabük- Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği...

Göktepe şenliği Almanya’da yapılacak

Almanya Karabük-Yenice Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri bir araya gelerek Mayıs ayında düzenlenecek olan Göktepe şenliği hakkında istişare toplantısı yaptı.Almanya Karabük- Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği...

08 Nisan 2018 Pazar 19:44
Göktepe şenliği Almanya’da yapılacak

Almanya Karabük-Yenice Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri bir araya gelerek Mayıs ayında düzenlenecek olan Göktepe şenliği hakkında istişare toplantısı yaptı.

Almanya Karabük- Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği Yöneticileri; Kurucular Kurulu Başkanı Dursun Döngel, İcra Kurulu Başkanı İbrahim Doğancı, İstişare Kurulu Başkanı Erdal Onur, Kurucular Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Ören, Kurucular Kurulu Sektreteri Mustafa Onur, İcra Kurulu Muhasibi Hasan Karakaş, Zabit Zabit Katibi Bahattin Akça, Yönetim Kurulu üyesi (eski icra kurulu Başkanı) Yüksel Koymat, Derneğin Basın Sorumluların Dan Ali İnan, Derneğin Gladbeck merkezinde bir araya geldi. 12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde her yıl düzenlenen Göktepe şenliği gerçekleşecek. İcra Kurulu Başkanı Doğancı, "Almanya’da yaşayan 10 bin civarında Karabük- Yenicelilerin bir araya gelmesini bekleniyoruz. Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yapacağımız Göktepe şenliğine herkesi belliyoruz. Gurbetteki hemşehrilerimizi bir araya getirerek, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi gurbette yaşatmak istiyoruz" dedi.
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