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FETÖ’den 7 sanığa 6’şar yıl 3’e ay hapis cezası

Karabük’te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında karar davaları görülen 7 sanığa mahkeme 6’şar yıl 3’er ay, bir sanığa ise 3 yıl 15 gün hapis cezası verdi.

FETÖ’den 7 sanığa 6’şar yıl 3’e ay hapis cezası

Karabük’te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında karar davaları görülen 7 sanığa mahkeme 6’şar yıl 3’er ay, bir sanığa ise 3 yıl 15 gün hapis cezası verdi.

16 Mart 2018 Cuma 18:54
FETÖ’den 7 sanığa 6’şar yıl 3’e ay hapis cezası

Karabük’te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında karar davaları görülen 7 sanığa mahkeme 6’şar yıl 3’er ay, bir sanığa ise 3 yıl 15 gün hapis cezası verdi.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar, Ümmet Ertaş, Burhan Turan, İbrahim Özer, Murat Sertkaya, Mehmet Akif Acar ve Serkan Uğur ile tutuksuz sanıklar, İdris Güçlü, Ziya Barutcu, Mehmet Hepcan, Coşkun Sönmez ve avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında Karabük Emniyet Müdürlüğünde bir dönem şube müdürü olarak görev yapanların da bulunduğu Ümmet Ertaş, Burhan Turan, İbrahim Özer, Murat Sertkaya, Mehmet Akif Acar, Serkan Uğur ve İdris Güçlü’ye 6’şar yıl üçer ay, Ziya Barutcu’ya ise 3 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Tutuklu sanıkların tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak, yurtdışına çıkış yasağını da kapsayan adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar veren heyet, Mehmet Hepcan ve Coşkun Sönmez hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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