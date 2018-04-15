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Esnaf günlerinde çocuklar unutulmadı

Karabük Belediyesi tarafından Kent Meydanında düzenlenen “Esnaf Günleri” bir yandan devam ederken, Esnaf Günleri çadırında alışverişe aileleri ile birlikte gelen çocuklarda yine Kent Meydanında düzenlenen eğlencelerle hoş vakit geçirdiler.Karabük...

Esnaf günlerinde çocuklar unutulmadı

Karabük Belediyesi tarafından Kent Meydanında düzenlenen “Esnaf Günleri” bir yandan devam ederken, Esnaf Günleri çadırında alışverişe aileleri ile birlikte gelen çocuklarda yine Kent Meydanında düzenlenen eğlencelerle hoş vakit geçirdiler.Karabük...

15 Nisan 2018 Pazar 15:08
Esnaf günlerinde çocuklar unutulmadı

Karabük Belediyesi tarafından Kent Meydanında düzenlenen “Esnaf Günleri” bir yandan devam ederken, Esnaf Günleri çadırında alışverişe aileleri ile birlikte gelen çocuklarda yine Kent Meydanında düzenlenen eğlencelerle hoş vakit geçirdiler.

Karabük Belediyesi tarafından düzenlenen ve 29 Nisan’a kadar devam edecek olan Esnaf Günleri etkinliği kapsamında ayrıca her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri 17.30 - 20.30 arasında da Kent Meydanında çocuklara yönelik eğlenceler düzenleniyor. Ücretsiz olarak dağıtılan pamuk şeker, patlamış mısır ve macun gibi ikramların yanı sıra düzenlenen eğlencelerle ailelerde alışverişlerini rahatça yapma fırsatı buluyorlar.
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